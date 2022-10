Guido Kaczka incomodó a un participante de Los 8 Escalones: "No pregunto más"

Guido Kaczka dejó mal parado a un participante de Los 8 Escalones con una picante pregunta. El tenso momento que se vivió en el programa de El Trece.

En Los 8 Escalones se dio una situación bastante particular. En la edición que tuvo lugar el pasado viernes 14 de octubre por la pantalla de El Trece, Guido Kaczka incomodó a un participante del programa con un comentario irónico y causó la reacción de varios protagonistas del estudio.

Luego de que el conductor presentara a Federico, un hombre mayor que se desempeña como vendedor de autos, otro concursante tomó la palabra y sostuvo: "Lo apodan 'Isidoro Cañones' (NdeR: personaje de historieta característico por ser rico e irresponsable)". "¿Cómo sabés vos?", le consultó Guido. "Porque hablamos un montón ahí atrás. Yo le dije que se parecía y me dijo 'así me dicen mis amigos'", señaló Jorge, con una pícara sonrisa.

"¿A 'Isidoro Cañones'?", volvió a indagar el presentador de Los 8 Escalones. "Sí, por las aventuras que contó...", sostuvo el concursante. Y una vez más, el conductor le preguntó: "¿Cómo aventuras?". "Hay algunas que no quiere contar. Se pone nervioso, ja", le devolvió Jorge.

Guido Kaczka puso incómodo a un participante de Los 8 Escalones.

"Bueno, no pregunto más", concluyó Guido Kaczka, consciente de que el hombre mayor no decía nada y estaba incómodo. "No", reaccionó Federico, que finalmente reveló que decidió participar del programa para poder viajar a Estados Unidos y conocer a su nieto: "Vive en Carolina del Norte (Estados Unidos)".

Guido Kaczka recibió una pésima noticia en El Trece y Los 8 Escalones

En las últimas horas, el conductor recibió una mala noticia que pone en duda su futuro con Los 8 Escalones, programa que conduce de lunes a viernes por la pantalla de El Trece.

De acuerdo a lo que trascendió, y a lo que indicó la cuenta de Twitter @ratinglucca, Telefe le pondrá difícil a Guido la competencia por el rating. Es que a partir del próximo lunes 17 de octubre, Gran Hermano volverá a la pantalla de la TV argentina en el horario en el que está Los 8 Escalones para tratar de ganarle el mano a mano.

Lo cierto es que este cambio en la grilla del canal de las tres pelotitas complicará tanto al presentador como a las autoridades de El Trece, canal comandado por el gerente de programaciones Adrián Suar, ya que GH promete ser un gran éxito en todo el país.