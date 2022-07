Guido Kaczka, impactado con una participante de Los 8 Escalones: "Falleció"

Guido Kaczka quedó conmocionado con la historia de una participante de Los 8 Escalones del Millón. Así fue la emotiva reacción del conductor de El Trece.

Guido Kaczka quedó impactado en una nueva edición de Los 8 Escalones del Millón. El carismático conductor se conmovió con la dura historia personal de una participante del programa de El Trece que logró ganar el millón de pesos y hasta se acercó a abrazarla en plena transmisión del ciclo televisivo.

Durante la transmisión del pasado miércoles 6 de julio, una mujer logró quedarse con el tan ansiado premio económico. Y luego, Guido le manifestó: "Anabella no lo puede creer". Frente a esto, la concursante le indicó: "Gracias a todes y a todos". "Hoy sería el cumpleaños de mi papá que falleció. Y para mí es una señal", expresó, entre lágrimas y con la voz entrecortada.

"Ay, Anabella, Anabella...", le devolvió el presentador del programa, quien inmediatamente después se acercó para abrazarla y contenerla . "¿Cómo se llamaba tu papá? ¿Era un buen papá?", le consultó Kaczka. Y la participante le respondió: "Leonardo Israel, como para que no queden dudas de que era judío".

"¿Era un buen papá y vos una buena hija?", indagó Guido. Anabella, sin dudarlo un segundo, contestó: "Excelente y yo era su preferida, pero eso queda entre nosotros, ja". Y hasta contó que su padre la llevaba a la cancha de Argentinos Juniors: "De ahí salió Diego (Maradona), Riquelme, Redondo... mi papá me lo enseñaba siempre en casa sino no comíamos, ja".

Guido Kaczka se acercó a abrazar a una participante que contó su dura historia personal.

Frente a esto, Guido Kaczka encontró una coincidencia personal y sostuvo: "Mi papá también era de Argentinos Juniors". Finalmente, le consultó a Anabella si volvería a Los 8 Escalones para participar por un nuevo millón de pesos. La mujer no dudó y aceptó el desafío.

Guido Kaczka incomodó a un participante de Los 8 Escalones

En la edición del pasado lunes 4 de julio, Guido Kaczka le concedió la palabra a Jorge, quien ya llevaba 2 millones de pesos ganados y que iba por uno más. "Están mi exesposa y su hija. Las conociste", le comentó el concursante, a lo que el presentador reaccionó: "Te dijo 'te amamos'. ¿Amor de qué? ¿Son exparejas o son pareja con casas separadas?".

"Es que a veces, en casas separadas, estamos más cómodos. Es complicado...", reconoció Jorge, que comenzó a sentirse un poco avergonzado por profundizar un poco en asuntos de la vida privada. Por su parte, Carmen Barbieri -jurado del programa- se metió en la conversación y acotó: "Yo tampoco lo entiendo, pero ella le dijo: 'Acordate que tenés que hacerlo, cumplí con tu palabra'".

El participante relató el motivo por el que decidió compartir el premio con su expareja: "Yo le dije que si el premio lo ganaba hoy, parte del premio se lo iba a regalar a ella. Me dijo 'cumplí con lo que prometés'". Carmen, filosa como siempre, le remarcó: "¿Por eso era? Pensé que que quería vivir de nuevo con vos. Le interesa más el dinero que el amor, no sé...". "No, porque yo se lo prometí por mi lado", le justificó Jorge. Y la capocómica le sugirió: "No hagas promesas que no puedas cumplir".

En medio de la charla, Guido Kaczka volvió a tomar la palabra y le preguntó al hombre: "Jorge, te pregunto si se puede, me dio curiosidad esto..., pero por ahí no lo querés hablar en televisión. ¿Desde que te fuiste, ¿se volvieron a besar?". "Sí", aseguró el concursante. "¿En la boca?", indagó el presentador. Con cierta timidez, Jorge precisó: "En la boca, en el cuello...".