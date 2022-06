Guido Kaczka, conmocionado con un participante de Los 8 Escalones: "Falleció"

Guido Kaczka se emocionó con la cruda historia de un participante de Los 8 Escalones del Millón. La conmovedora reacción del conductor del programa de El Trece.

Una vez más, Guido Kaczka protagonizó un momento sumamente emotivo en la pantalla de El Trece. Un participante que ganó el millón de pesos en Los 8 Escalones relató su cruda historia personal y conmovió al conductor del famoso programa de entretenimiento.

Todo sucedió en la edición del pasado lunes 20 de junio. Jorge y Ornella se vieron las caras en la gran final de certamen televisivo. Y en una de las últimas preguntas del programa, la mujer contestó de manera errónea. Por lo tanto, el hombre (tenía más respuestas correctas) se consagró y se llevó el jugoso premio económico.

Tras una lluvia de papelitos, Jorge no pudo contener las lágrimas. Rápidamente, Kaczka anunció: "¡Jorge tiene el millón de pesos! El chofer de colectivos". Y agregó: "Se tapa la cara, Jorge". "Gracias, estoy emocionado", le aclaró el participante ganador de Los 8 Escalones. "Hiciste como un chico, Jorge. La alegría, la alegría... Jorge es chofer de colectivos hace 13 años en la línea 620. El millón sería para arreglar su casa y llevar de viaje a sus hijas".

Guido Kaczka advirtió que el participante mostró en cámara la foto de una mujer: "Sacó algo más, eh. Sacó algo más...". Con los ojos vidriosos, Jorge le aclaró a pura emoción: "Es la foto con mi hermana, que falleció hace 2 meses. Falleció de cáncer con 53 años. Ellos me dieron la fuerza para estar acá".

Finalmente, el colectivero expresó: "No lo puedo creer todavía...". "Y mirá que me llamaron, no pude venir porque pasó lo de mi hermana, choqué el auto... con el tema del trabajo tuve que coordinar un tiempo. Justo tenía franco y por eso pude venir", explicó el concursante, quien le prometió al conductor que volvería a formar parte del programa para ir en busca de un nuevo millón.

Guido Kaczka frenó en seco a una conductora de El Trece en Los 8 Escalones

En el inicio de la transmisión del programa emitido el pasado miércoles 15 de junio, Guido Kaczka se tomó unos minutos para presentar a los miembros del jurado. Y entre ellos estuvo invitada Naza Di Serio, que se desempeña como presentadora en un noticiero de El Trece y también en TN. Sobre la joven de 28 años, manifestó: "Nuestra invitada fue revendedora de productos de cosmético y vendedora ambulante... así empezó. Distinto de su tarea actual. También fue vendedora de sahumerios".

De todas formas, la locutora interrumpió al conductor de Los 8 Escalones y le marcó la cancha: "Sí, pero también contá algo... yo quería ser tu secretaria (NdeR: en El Último Pasajero)". "¿Quisiste ser azafata? ¿Y qué pasó?", indagó el presentador. A modo de reclamo, Naza le respondió: "No me tomaste".

"Bueno, pará. No me digas así. Debió ser ese momento el equipo", le advirtió Guido. Tras el silencio de la mujer, el conductor continuó con la presentación: "Se recibió de locutora. Se hizo conocida en TN y en El Trece, donde trabaja hace cinco años, ahora trabaja en Mediodías Noticias y en TN, donde hace redes sociales. Con nosotros, Nazarena Di Serio".