Guido Kaczka calló a una conductora de El Trece: "No me digas así"

Guido Kaczka frenó en seco a una presentadora de TV de El Trece que le hizo un reclamo en pleno programa de Los 8 Escalones del Millón.

Guido Kaczka protagonizó un inesperado momento durante Los 8 Escalones del Millón. El conductor del exitoso ciclo calló a una conductora de El Trece que se desempeña como jurado de su programa y causó sorpresa entre los televidentes.

En el inicio de la transmisión del programa emitido el pasado miércoles 15 de junio, Guido se tomó unos minutos para presentar a los miembros del jurado. Y entre ellos estuvo invitada Naza Di Serio, que se desempeña como presentadora en un noticiero de El Trece y también en TN. Sobre la joven de 28 años, manifestó: "Nuestra invitada fue revendedora de productos de cosmético y vendedora ambulante... así empezó. Distinto de su tarea actual. También fue vendedora de sahumerios".

De todas formas, la locutora interrumpió al conductor de Los 8 Escalones y le marcó la cancha: "Sí, pero también contá algo... yo quería ser tu secretaria (NdeR: en El Último Pasajero)". "¿Quisiste ser azafata? ¿Y qué pasó?", indagó el presentador. A modo de reclamo, Naza le respondió: "No me tomaste".

"Bueno, pará. No me digas así. Debió ser ese momento el equipo", le advirtió Guido. Tras el silencio de la mujer, el conductor continuó con la presentación: "Se recibió de locutora. Se hizo conocida en TN y en El Trece, donde trabaja hace cinco años, ahora trabaja en Mediodías Noticias y en TN, donde hace redes sociales. Con nosotros, Nazarena Di Serio".

Guido Kackza y el sorpresivo pedido que le hizo a una participante de Los 8 Escalones

Hace unos días, una participante de Los 8 Escalones ganó el millón de pesos y le reveló a Guido Kaczka: "Soy depresiva, me salvé hace tres años". Los ojos de Érica, la mujer que compartió su historia personal. "Voy a quedar acá tirada", expresó, visiblemente conmocionada por haberse consagrado victoriosa.

"No digas esas cosas", le pidió Guido, en una búsqueda por contenerla. Sin embargo, Érica eligió al conductor para contarle una dura lucha que atravesó y que movilizó sus emociones al final del programa. La mujer fue aplaudida por el resto de los concursantes y miembros del jurado. Antes de culminar, la ganadora le dedicó el premio y la victoria a sus hijas, y fue muy generosa en sus elogios con la producción del programa que lidera el conductor de TV: "La calidad humana que hay acá es hermoso, maravilloso. Me sentí contenida, no creí que llegaría acá", cerró Erica, entre lágrimas.