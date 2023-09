Griselda Siciliani rompió el silencio sobre su acercamiento a Adrián Suar: "Estamos viendo"

La actriz habló sobre su vínculo con el padre de su hija Margarita. Griselda Siciliani no dudó en contar la verdad sobre su acercamiento a Adrián Suar.

Griselda Siciliani y Adrián Suar fueron una de las parejas más resonantes de la industria televisiva en sus años de amor, cuando tuvieron a su hija Margarita. Asimismo, la actriz de tiras como Educando a Nina y Patito Feo contó un reciente acercamiento que tuvo con el gerente de programación de El Trece y comenzaron las especulaciones.

Suar y Siciliani trabajaron juntos por primera vez en el ciclo Sin Código en 2005, donde ella era la secretaria enamorada de su jefe. Tres años más tarde, comenzó la relación de amor entre ellos y en 2012 se convirtieron en padres de su única hija. "Nos divierte un poco ese equipo que hacemos siendo padres de Margarita. Se conversa todo. Funciona muy bien", comentó Griselda en diálogo con Tatiana Schapiro en Infobae.

La periodista le preguntó a Siciliani sobre un posible acercamiento laboral con Suar y laactriz fue contundente en su respuesta. "¿Van a hacer teatro juntos?", soltó Schapiro. Por su parte, la artista respondió: "No sé todavía. Es una propuesta que me llegó y estamos viendo. Estoy viendo yo sobre todo, porque tengo algunos compromisos de película, de series. Está la propuesta, y me encantaría".

"Ni siquiera trabajamos juntos nunca siendo pareja. Un fiasco (risas). Estaría bueno, pero tal vez es para dentro de unos años, qué sé yo. Estamos viendo. A mí me encanta trabajar con Adri", comentó Siciliani. Y cerró: "Además, en el proyecto hay otros actores también muy divinos. Y está Mariano Pensotti, que es un dramaturgo y un director que yo amo y que es un genio".

Griselda Siciliani, sobre su vínculo con Adrián Suar

Tatiana Schapiro le indició a Griselda que si ese trabajo se da comenzarían las especulaciones del regreso del amor entre ella y el padre de su hija. "¿Vos decís? Qué aburrimiento, ¿no? Porque es como otra vez... Eso es pura fantasía. Nosotros tenemos un vínculo que ya pasó eso. Nos separamos hace muchos años", comentó al respecto Siciliani. Y agregó: "Estuvimos más tiempo separados, pero tenemos buena onda y hay tanta costumbre de la mala onda".

Suar contó hace poco en LAM que quien decidió separarse fue Griselda y que él estuvo mal en su momento. "Me sorprendió: fue una exposición de la intimidad que Adri no suele hacer. Pero me sorprendió para bien porque lo sentí muy honesto y muy relajado", opinó ella a respecto.