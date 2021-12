Griselda Siciliani confesó su blooper amoroso con Michael Bublé cuando estaba con Adrián Suar

Invitada a Los Mammones (América TV), la actriz Griselda Siciliani contó una divertida anécdota de confusión amorosa con el esposo de Luisana Lopilato.

Invitada a Los Mammones (América TV) Griselda Siciliani reveló una anécdota desconocida de su historia "frustrada" de amor con Michael Bublé, esposo de la actriz Luisana Lopilato. "Pensé 'hoy estoy on fire", confesó.

"¿Es verdad que un día estabas viendo a Bublé y él no dejaba de mirarte, y vos dijiste 'yo estoy con Adrián acá, ¿qué pasa?'", preguntó Jey Mammón, dando pie a que Siciliani -testigo del flechazo amoroso entre Lopilato y Bublé- contase una divertida anécdota de cuando todavía era pareja de Suar y juntos asistieron a un recital del artista.

Divertida por la pregunta, Griselda explicó: "Sí, pero en verdad estaba Luisana Lopilato atrás mío. Creo que se conocieron en ese recital. De verdad pensé 'hoy estoy on fire, algo está pasando conmigo hoy’ y no. En ese momento no significaban nada ellos dos para mí porque todavía no había pasado nada (entre ellos) y cuando después me enteré dije 'ahhh, tal vez no era yo'".

Tras recordar su confusión amorosa con el canadiense, agregó: "Esa noche lo viví como 'qué huevos que tiene el chabón'. O sea, yo estaba con mi novio y él estaba mirándome'".

Griselda Siciliani contó el escandaloso motivo por el que se separó de Suar

Acerca de la ruptura con el productor estrella de El Trece, la artista se sinceró en Los Mammones e indicó que "uno tiene muy vistas las separaciones más tortuosas, pero también hay otro tipo. Si tenés hijos, está bueno elegir ese camino". Y reconoció que la hija de 9 años que llevan en común hace que tengan que dialogar de la mejor forma posible: "Tratamos de consensuar por el bien de los tres y especialmente el de Margarita (Kirzner). Es fuerte tener un hijo".

Más allá de todos los inconvenientes, la ex Patito Feo (El Trece) trató de desdramatizar la cuestión: "No sé si hay algo que tengo de confianza por una red familiar, pero no lo siento como un fracaso. Yo digo estoy muy cancheramente porque me tocó una buena persona", aunque también aclaró que "hay gente que de golpe se vuelve desconocida".

A pesar del testimonio de la protagonista, en las últimas horas se conoció que hubo una "guerra de egos" entre Siciliani y Suar que terminó de quebrar un vínculo que igualmente ya estaba desgastado desde antes. En 2016, ella fue la figura excluyente de Educando a Nina (Telefe), que arrasó en el rating con la telenovela de su entonces pareja Los ricos no piden permiso (El Trece).