Grave denuncia de Yanina Screpante contra el Pocho Lavezzi: “Sufrí maltrato”

La modelo abrió su corazón y reveló la verdad sobre su conflictiva relación con el futbolista.

Yanina Screpante rompió el silencio en medio de su conflictivo divorcio con el Pocho Lavezzi y reveló que sufrió maltrato psicológico y económico por parte del futbolista. La modelo se expresó sin tapujos y ofreció detalles sobre algunos de los motivos de su separación, que se habría dado por decisión de ella.

“Yo corté la relación con él. El motivo no se puede saber todavía. Un hartazgo de un montón de situaciones que no voy a contar. No por hacerme la misteriosa, sino porque no estoy lista para hacerlo. Mucho maltrato psicológico, maltrato económico. Me dejó en un país barada”, comenzó su descargo Screpante en una entrevista que dio al programa A la Tarde, conducido por Karina Mazzocco.

La ex pareja del jugador de fútbol continuó su descargo en alusión a las acciones de las abogadas del santafesino. “Ahora salieron a decir un montón de mentiras. Sus abogadas dijeron ‘violencia mediática’. No puedo ni graficar las barbaridades que ella me dijeron y lo que responden en la demanda, me extraña que en estas épocas nos bardeemos así entre mujeres”, agregó. Y remató: “Está bien que ella defienden a quien defienden, pero contar con quién yo salía antes de conocer a Lavezzi me parece que no tiene nada que ver. Decir que yo era presencia de tequila e insinuar que yo era una cazafortunas, cuando Pocho me siguió un año y medio para que le diera bola. Entonces, yo no fui a capturar a nadie”.

El problema de Yanina Screpante serían las letradas del Pocho Lavezzi

Yanina Screpante se expresó en Los Ángeles de la Mañana sobre cómo afectó el cambio de abogadas del futbolista a su relación. “El conflicto comienza cuando él cambió a sus letradas. Cuando la parte contraria empieza a dar información, a mí no me interesa que este conflicto sea un show mediático. Todo lo que dicen es mentira. Ejercen violencia mediática contra mi persona. Yo hablo mi verdad, quiero que se haga justicia”, comenzó la celebridad.

“Yo la demanda la inicié en 2018. Hace un mes y medio fuimos al juzgado de San Isidro y llegamos a una conciliación por el famoso departamento. No fue un desalojo. Cuando pido la atribución de vivienda, porque me consideraba con derecho a pedirlo, esperé la resolución de un juez, que tardó por la pandemia”, sumó en alusión a los datos precisos de cómo comenzaron los reveses judiciales.