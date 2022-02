Grave denuncia de Rial contra el nieto de Mirtha Legrand: "Las operetas"

El periodista compartió información comprometedora para Mirtha Legrand y su familia.

No es la primera vez que Jorge Rial habla sobre las operaciones que habrían ocurrido en el ciclo de Mirtha Legrand.

Jorge Rial arremetió contra Nacho Viale y Mirtha Legrand al hacer referencia a una sucia estrategia que habrían tenido para instalar temas de agenda en los medios. El periodista utilizó su cuenta de Twitter para hacer referencia a uno de los contactos que el hijo de Marcela Tinayre habría tenido para conseguir de las altas esferas del poder.

El ex conductor de Intrusos citó un tweet que se refería una ex agente de la AFI que fue denunciada por hacer un seguimiento específico a Alejandra Gils Carbó. "Está probado así que Ana María Polero (ex agente de la Agencia Afi), con fecha 8 de septiembre de 2016, consultó la base de datos de dicha compañía a los efectos de obtener información en relación a la Dra. Alejandra Gils Carbó y su hija”, enunció el abogado Alejandro Rúa en Twitter.

"Y en virtud de ello, Agencia Afi remitió toda la información solicitada e indicó que no se encontraron registros en donde se haya autorizado a Ana María Polero a realizar dichas búsquedas”, continuó Rúa en otro tweet. Acto seguido, Jorge Rial quiso visibilizar esta acusación y enunció: "Y esta lacra trabajaba de productora de tele. Le armaba todas las operetas a Nacho Viale", sobre la injerencia que Polero habría tenido en las denuncias realizadas en el programa de Mirtha Legrand.

Jorge Rial cómo se enteró que tenía Covid y cómo lo transitó

El periodista se expresó sobre el síntoma que le indicó las altas chances de haberse contagiado coronavirus que tenía. "Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta”, comenzó su descargo Rial.

"Todavía sigo aislado. Mi familia dieron todos negativos pero siguen aislados por contacto estrecho. Le arruiné las fiestas a mi familia", enunció luego, en diálogo con El Run Run del Espectáculo, ciclo emitido por Crónica TV. "Por suerte las vacunas funcionaron bien... ¡hay que vacunarse!".