Grave denuncia de Longobardi contra Mirtha Legrand y El Trece: "Lo debo decir"

Marcelo Longobardi hizo una fuerte denuncia contra Mirtha Legrand luego de la visita de Elisa Carrió y Hugo Alconada Mon, quienes aseguraron que fueron espiados durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Marcelo Longobardi protagonizó un comentario que generó muchísimo revuelo en el periodismo. El conductor se refirió a la visita de Elisa Carrió y Hugo Alconada Mon al programa de Mirtha Legrand, donde comentaron que fueron espiados por el Gobierno de Mauricio Macri, y lanzó un fuerte dardo contra "La Chiqui" y la producción del programa emitido por El Trece.

A través del programa matutino que conduce por CNN Radio, Longobardi habló este lunes 17 de octubre y manifestó: "Mucha gente supone o dice haber sido víctima de espionaje también durante los años del presidente Macri. Quien dijo esto fue la Dra. Carrió. Ella dijo haber sufrido una persecución, dijo 'sufrí mucho' y que 'la persecución que el Gobierno de Macri ejerció sobre ella le produjo un daño irreparable'. Fue muy crítica".

Asimismo, el conductor se refirió al testimonio que ofreció su colega Hugo Alconada Mon, a quien definió como "un gran periodista argentino. Tuve el privilegio de compartir con Hugo un lugar en la Academia Nacional de Periodismo. Lo veo habitualmente y es un tipo súper importante, un gran investigador y de más". Y resaltó: "Él dijo lo mismo, que durante los año del macrismo había sido víctima de una persecución".

Para la sorpresa de los oyentes, Longobardi también disparó una fuerte denuncia contra Mirtha Legrand y la producción de su programa. "Yo voy a decir algo, obviamente, políticamente incorrecto. Lo debo decir porque firmemente no voy a ocultar mi pensamiento. Tanto Carrió como Hugo Alconada Mon han dicho esto que es muy grave en un programa de televisión que usó el espionaje para perseguir periodistas y esto debe ser recordado". Y agregó: "En ese programa, apareció Jaitt rodeada de gente de los servicios de inteligencia para denunciar a periodistas por pedofilia".

Marcelo Longobardi lanzó fuertes acusaciones contra el programa de Mirtha Legrand.

Con referencia al programa que fue emitido el 31 de marzo de 2018 en La Noche de Mirtha, el presentador expresó: "En el caso del programa de la señora Legrand, hubo un famoso episodio hace unos años en el que aparece la señora Natacha Jaitt denunciando a periodistas por pedofilia, que es una cosa muy jodida". Y lanzó: "Eso no se hace. A mí me llama la atención que, tanto Carrió como Alconada Mon, hayan tenido un problema amnésico. Se estaban dirigiendo a la persona que había utilizado estos oscuros mecanismos para denunciar a periodistas de máximo nivel hace un par de años atrás. Me parece un comentario justo".

Alberto Fernández pidió que se investigue la denuncia de Elisa Carrió

El presidente Alberto Fernández pidió que "un fiscal serio" investigue la denuncia de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien aseguró que sufrió "persecución" por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. El periodista Hugo Alconada Mon también denunció espionaje del macrismo.

"Aquí el testimonio que un fiscal serio de la Nación debería investigar", advirtió Fernández en sus redes sociales donde compartió las declaraciones de Carrió y del periodista. "Lo dije el viernes en el #ColoquioIDEA. En mi Gobierno no pasa lo mismo que en el anterior. No somos todos lo mismo. La corrupción de las empresas familiares (Correo Argentino, parques eólicos, autopistas), el espionaje contra propios y extraños, las mesas judiciales para perseguir a la principal referente opositora y la utilización de la AFIP para callar medios críticos, hicieron del Gobierno de Macri el peor en términos institucionales desde el regreso de la democracia", agregó Fernández en su cuenta de Twitter.

El presidente hizo eco de las manifestaciones de ayer de Carrió y del periodista Hugo Alconada Mon en el programa de Mirtha Legrand. Carrió sustuvo que sufrió "persecución" por parte de sectores de Cambiemos que le "hicieron un daño tremendo". Además, advirtió que "hay un caso bajo secreto de sumario" del que, dijo, prefiere no divulgar nada porque "no quiere comprometer a todo Juntos por el Cambio (JxC)".