Grave denuncia de actor de Cebollitas contra Telefe: "No hubo muertos de milagro"

Actor de Cebollitas hizo una fuerte acusación contra las autoridades de Telefe y la producción de la famosa telenovela. Todavía conmocionado por lo vivido, reveló detalles muy crudos de la violencia que había en las grabaciones.

Cebollitas fue una telenovela sumamente exitosa en la TV argentina. Dirigida por Víctor Stella y Mono Flores, la ficción alcanzó muy buenos niveles de rating entre principios de 1997 y octubre de 1998. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es lo que sucedía detrás de escena. Por eso, el testimonio de Marcelo Italiano -uno de los actores que formó parte del elenco- resulta muy valioso: en las últimas horas hizo una grave denuncia contra la producción y Telefe.

Italiano, que en aquel momento era tan sólo un niño que interpretó al personaje de "Sammy", contó que los encargados de rodar la novela ejercieron todo tipo de violencia durante los rodajes. En diálogo con Juan Etchegoyen, por Radio Mitre Live, explicó cómo lo maltrataron a él y al resto de sus compañeros: "Te gritaban si no te sabías la letra o no te cambiabas con la rapidez que pedían".

"‘Che, pibe, no seas tan pajero. No seas tan boludo, esto es televisión, esto sale como chorizo. Dale, dale, dale’. A los gritos", agregó, recordando todo lo que les decían a la hora de grabar. Y advirtió: "Había amenazas también, porque te decían que si no hacías lo que pedían, te mandaban el telegrama".

Marcelo Italiano interpretó a "Sammy" en Cebollitas.

Para colmo, y como si fuera poco, confesó lo que hizo uno de los miembros de la producción: "Un productor entró una vez al estudio donde grabábamos y, en determinado momento, a alguien no le salía la escena y la letra. Entró este productor furioso, agarró una silla que estaba puesta sobre la mesa y la revoleó contra una pared". Todavía conmocionado, indicó: "Soy testigo de que no hubo ningún muerto de milagro". "Eso fue producto de la ira con la que se manejaba el programa", reflexionó.

No es la primera vez que denuncian que en Cebollitas hubo violencia durante los rodajes

Cabe resaltar que a la fuerte denuncia de Marcelo Italiano se suman las de otros actores que también formaron parte de Cebollitas. Tales son los casos de Juan Yacuzzi, Iván Rossi, Matías Boquete, Mariana Rubio, Martín Miani y Pedro Castagna.

Otro testimonio con denuncia de maltratos y violencia en Cebollitas

Como parte del diálogo con Etchegoyen, Mariana Rubio -interpretó a "Roxana"- compartió su vivencia: “Decidí hablar ahora porque cuando todo explotó yo estaba en el último mes de embarazo y fui mamá hace dos meses. Tuve la última parte del embarazo complicada y, sumado a todo lo que estaba pasando con Cebollitas, tuve problemas de presión y preferí guardarme, pero siempre apoyé a los chicos que denunciaron”.

“Yo quiero aclarar que puntualmente no sufrí nada en particular hacia mi persona, pero sí estuve en muchas situaciones de abuso, hubo un abuso y acoso psicológico", profundizó la actriz. Además, remarcó que allí vio a "chicos llorando, gritos y maltratos, comparaciones entre diferentes actores y un montón de situaciones".