Grave denuncia contra Viviana Canosa: "Me hacías subir desnuda"

Una excompañera de trabajo denunció públicamente a la mediática y expuso su terrible experiencia con ella.

Una excompañera de trabajo hizo una fuerte denuncia pública hacia Viviana Canosa. Pese a estar alejada de la televisión, la exconductora de A24 sigue entrometida en varias polémicas. Esta vez, Canosa recibió una contundente acusación por parte de una exparticipante de Gran Hermano.

Se trata de Viviana Colmenero, una de las participantes más memorables de la temporada 2003 de Gran Hermano. Sin embargo, cuando sus compañeros se enteraron que ella era trabajadora sexual, empezaron a dejarla de lado. Fue entonces cuando Canosa se aprovechó de la situación como periodista de espectáculos.

Una vez que la temporada del reality show finalizó, Colmenero mantuvo un perfil bajo mientras que Canosa tuvo su propio programa de espectáculos al que llamaba Los Profesionales de Siempre. En varias ocasiones, Viviana Colmenero asistió como invitada al programa de la comunicadora, quien en aquel entonces llevaba su cabello completamente rojo. Sin embargo, ahora destapó una terrible verdad detrás de estas visitas.

"Hola Vivi tanto tiempo... ¿te acordás cuando te aprovechabas de mi?", lanzó Colmenero en su cuenta de Twitter recientemente. Posteriormente, continuó: "Me invitabas todos los días a tu programa por un bolo y me hacías subir casi desnuda arriba de la mesa de tu programa con el plumero en la mano para subirte el rating y ganar platita vos. Los archivos no mienten".

El calvario de salud de Viviana Canosa: "Insoportable"

Viviana Canosa atraviesa una complicada situación de salud. La conductora, quien a mediados de agosto pasado renunció de A24, contó que no podrá llevar adelante la transmisión en vivo que tenía pactada para este miércoles en su cuenta de Instagram.

Todo comenzó a partir de un mensaje que le escribió un usuario de Twitter, que esperaba que la periodista macrista y ultraopositora anunciara la fecha y hora de su nueva aparición pública. "Se te extraña mujer del pueblo", le comentó @erdiya.

"¡Muchas gracias a vos y a todos! Estoy con una faringitis insoportable... así que les debo el vivo", comentó Canosa, que dejó en claro que está con problemas de salud para aparecer en público. Y luego le dedicó un mensaje a sus seguidores: "También los extraño mucho".

Es clave tener en cuenta que, el pasado miércoles 14 de septiembre, la conductora de pasado en A24 había asegurado que estaría reencontrándose con su público por Instagram. "Próxima semana hacemos un Instagram Live y hablamos de todo! Los extraño y tengo muchas ganas de conectarme con ustedes", expresó. Sin embargo, y por lo pronto, habrá que esperar a que se recupere de la faringitis.