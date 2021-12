Grave denuncia contra Roberto Giordano por estafa y maltrato: "Las modelos lloraban"

El peluquero está en medio de un brete judicial y recibió fuertes denuncias públicas por sus acciones a lo largo de su carrera.

Roberto Giordano atraviesa un difícil momento público por irregularidades en sus manejos económicos y denuncias de maltrato laboral. Un colega del famoso peluquero acudió a un ciclo televisivo de espectáculos y dilapidó a la celebridad, al ofrecer detalles de las estafas que habría cometido.

"Hacía desfiles, por ejemplo, en París, llevaba hasta 150 personas para publicidades de un famoso shampoo, pero los pasajes eran truchos, eran para Mar del Plata. No sé cómo los hacía, con un difrector muy importante de una empresa de aviación. Estuvo preso seis días por eso, desde la marca lo corrieron y me eligieron a mí. Ahí empezó una guerra entre nosotros", comenzó su descargo el peluquero Rubén Orlando, en A la Tarde.

"Él tenía mucho vínculo con la política y con Abel Hernández, el director del sindicato de peluqueros, con quien me hizo una persecución a través de la AFIP que me hizo perder 7 millones de dólares. Él compró mi local. Es una persona de terror", siguió Orlando y cerró: "Si yo tengo empleados, retengo la plata para las jubilaciones de esa gente y durante años no la deposito; estoy estafando. Yo no le deseo que vaya preso a nadie, pero él tendría que estarlo. O pagar a toda la gente que me llama a mí, ex empleados de él".

La denuncia de Matilda Blanco

Por otro lado, la experta en moda Matilda Blanco, panelista del ciclo conducido por Karina Mazzocco, acusó a Giordano de maltrato laboral, ya que ha trabajado en algunos de sus desfiles: "Trabajé con él en el 2000. Había maltratos. Eran momento difíciles para modelos que querían acceder y que estaban empezando, había momentos non sanctos. Las modelos lo pasaban mal, lloraban. No solo había maltrato de la gente con la que trabajaba, sino de parte de él. Las que no tenían una agencia que las defendían, trataban de acceder con lo que podían". "Las llevaba a Punta del Este en micro, las hacía desfilar, no les daba de comer y las mandaba de nuevo acá. Estamos hablando de las chicas que empezaban", sumó al respecto Rubén.

Rubén Orlando sobre su apreciación de Giordano como peluquero

"No lo considero un colega. Para mí es un muy mal peluquero. Los mejores son Miguel Romano, Leo Paparella, Claudio Serini, esa gente. Vengo a hablar de un estafador que tiene que ser castigado. A la gente que ha trabajado con él y ha sufrido, no se la puede dejar y no darle bola", concluyó el peluquero, furioso contra Giordano.