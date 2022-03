Grave denuncia contra el padrastro de La China Suárez: “Me hirió con un palo de golf”

Denuncian que el padrastro de "La China" Suárez atacó a un hombre y lo golpeó fuertemente con un palo de golf.

“La China” Suárez volvió a resonar en los programas de farándula en las últimas horas por una grave denuncia contra su padrastro, Miguel Gilardoni. Desde hace meses, la exestrella de Casi Ángeles atraviesa diferentes tipos de escándalos: su historia con Wanda Nara y Mauro Icardi, su separación con Benjamín Vicuña, entre muchos otros. Esta vez, apuntaron contra la pareja de su mamá.

Todo comenzó cuando los vecinos del barrio de La Horqueta, San Isidro, denunciaron a la mamá de “La China” y a su pareja, Miguel, por hacer fiestas y ruidos molestos a altas horas de la noche. Al ver que la situación no mejoraba, los vecinos decidieron contratar a una empresa de seguridad “que le pusiera un freno a la familia”. Un día, el dueño de esta empresa, un joven llamado Jonatan Alonso, fue atacado con un palo de golf por el padrastro de Suárez.

El joven denunció que fue agredido verbal y físicamente por Gilardoni. La noticia fue tratada en Los Ángeles de la Mañana (LAM), programa para el que decidió salir a contar su historia. “Al padrastro de ‘La China’ se lo acusa de ruidos muy molestos en la casa de poner música y hacer fiestas a altas horas de la noche en días de semana y horas inusuales”, comenzó la panelista Andrea Taboada, mientras transmitían en pantalla un video del padrastro de “La China” peleándose a los gritos con Jonatan mientras sostenía un palo de golf en la mano.

“Las fiestas clandestinas comenzaron desde antes de la pandemia. Cuando todo el mundo estaba paranoico con el tema del coronavirus aflojó, pero en diciembre del 2020 y en enero del 2121 comenzó de nuevo y la gente me llamaba para que haga algo porque la policía no hacía nada”, expresó Jonatan.

Y agregó: “Este hombre, en la discusión me dijo ‘¿La querés seguir? Mirá que te rompo la cabeza’. No sabía si estaba drogado o qué. Me hirió las dos piernas con un palo de golf. Yo tenía miedo". Por otro lado, el joven también denunció que Miguel le hacía saber que iba a salir impune de toda esta situación porque trabajaba en la Municipalidad y tenía contactos allí.

Los rumores sobre el vínculo entre “La China” Suárez y la mamá de Benjamín Vicuña

"La China" Suárez y Benjamín Vicuña terminaron su relación en 2021. Desde entonces, se filtraron varios rumores sobre su relación y el vínculo que ella tenía con la madre de él, su suegra. Según estas versiones, la mujer se había enojado con “La China” porque ella se quedó con la lujosa mansión que su hijo le había regalado cuando estaban juntos y quería recuperarla.

El actor chileno enfrentó estos rumores, lo negó todo y pidió que por favor respetaran a su madre. Además, aseguró que tiene una muy buena relación con Suárez hoy en día. “Que mi mamá ya sea un personaje en la farándula es lo peor que me puede pasar. Yo tengo un vínculo con ella maravilloso, de respeto, de cariño. Ella no tiene ningún tipo de injerencia sobre mi vida, ni mis decisiones, ni mis hijos, ni mis ex. Ella, como cualquier madre, desea llevarse bien con su nuera”, declaró.