Grave denuncia contra Coti de Gran Hermano: "La pobre madre"

Una vecina de Corrientes denunció a Coti Romero, de Gran Hermano, a quien describió como una persona "agresiva, contestadora e impulsiva".

Salió a la luz una fuerte denuncia contra Coti Romero, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe). La joven correntina cuenta cada vez con menos apoyo por parte del público y esta acusación terminó por arruinar su imagen por completo.

Una vecina de Corrientes que asegura conocer a Constanza desde hace años publicó un contundente testimonio en Facebook. Según la mujer, Coti está lejos de ser un personaje, sino que es tan agresiva con sus seres queridos como se la ve dentro de la casa con sus compañeros.

Mariano de la Canal compartió el posteo de esta mujer, llamada Yhoana, a través de su cuenta de Instagram. "Una vecina de Coti publicó esto", señaló el influencer junto al posteo. "Hola, buenos días a todos. Yo soy vecina de Constanza Romero, alias Coti. Bueno, así como ven que es ella, agresiva, contestadora e impulsiva, es peor todavía", comienza.

"Así trata a toda su casa, a sus padres también, a sus amigos... Es demasiado agresiva, sinceramente. Todos los vecinos, si cae en placa, la sacamos. Que no cuente con Corrientes porque no es digna de representar nada", sigue el texto, en el que además Yhoana asegura que la madre de Coti no puede controlarla.

El testimonio de una vecina de Corrientes sobre Coti Romero.

"La pobre madre le tiene terror. Y cuando la defendemos los vecinos, la señora tiene miedo de dañar a su hija. Le aguanta todo, pero nosotros no vamos a permitir alguien así en la TV que nos represente", insiste. Asimismo, la mujer señala que Coti "desde chica es muy caprichosa" y todos sus vecinos escuchan sus ataques a diario.

"A veces cuando le agarran esos ataques de nervios, muchas veces pensamos que le entró el Diablo, porque grita peor que vendedor ambulante. Hace volar cosas. ¡Fuera Coti!", cierra el testimonio publicado por la mujer correntina.

La pelea entre Coti, Romina y Julieta que terminó a los gritos e insultos

Recientemente, Coti Romero protagonizó un feroz cruce con Julieta Poggio y Romina Uhrig en Gran Hermano (Telefe). Todo comenzó cuando Julieta y Romina descubrieron que Coti les había hecho la nominación espontánea, gracias a que una persona se los gritó desde el exterior de la casa. Esto tomó completamente por sorpresa a las dos participantes, ya que semanas atrás, habían hecho con Coti una promesa de nunca votarse entre mujeres.

Coti no fue leal con su palabra y les hizo la nominación espontánea por detrás, pero eventualmente su traición salió a la luz cuando Coti les dijo que todavía no las había votado, pero que si en algún momento tenía que hacerlo, iba a hacerlo sin dudarlo porque "Gran Hermano es un juego". Fue entonces cuando a Romina le cayó la ficha de que Coti las había mandado a placa y le dijo que era bueno saberlo, ya que semanas atrás, habían hecho un pacto de amigas para no votarse.

La joven correntina se mantuvo firme en su postura y la pelea continuó a los gritos, mientras el resto de "los hermanitos" miraban todo boquiabiertos. "Esto se tiene que saber que es así", se justificó Coti. "¡Ya sabemos cómo sos! ¡Date cuenta! No hace falta que aclares 30 jugadas. ¡Ya sabemos cómo sos!", le gritó Julieta. "¡Te felicito, Juli! La verdad, porque no sabía que esto era un juego", insistió Romero. Al día de hoy, la única persona que parecería confiar en Coti es su pareja, Alexis "El Conejo" Quiroga.