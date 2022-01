Grave acusación de Martita Fort contra Daniel Osvaldo: "Se me pegó"

La joven habría recibido una propuesta subida de tono por parte del futbolista y lo habría rechazado.

Martita Fort habría rechazado a Daniel Osvaldo, tras supuestos intentos de coqueteo por parte del jugador de fútbol. En su descargo, la hija del recordado empresario y artista Ricardo Fort basó su negativa a la propuesta de Osvaldo en la gran diferencia de edad que hay entre ambos y habría lanzado una dura frase hacia el deportista.

El periodista Guido Zaffora se expresó sobre el encuentro que Fort y Osvaldo vivieron en un bar. "Él se acercó a la mesa de Marta y le empezó a hablar", comenzó a relatar el panelista de Es por Ahí y sumó: "Marta lo trataba bien, pero lo miraba como diciendo 'no tengo interés en conocer a este tipo. No sé quién es'".

"Esto es exclusivo, palabra de Marta Fort: 'Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién es el viejo ese'", indicó el periodista, sobre los términos que la hija de Ricardo Fort habría utilizado para referirse a la propuesta recibida por parte del ex de Jimena Barón. "Yo estaba con mis amigos, disfrutando. Fui al boliche para otra cosa. Estoy acá de vacaciones, cerró la joven de 18 años que habló con Zaffora tras lo acontecido en su noche de salida con amigos.

Por otro lado, cabe recordar que Daniel Osvaldo está recientemente separado de Gianinna Maradona, a quien le habría dedicado una lapidaria frase en las redes sociales. Si bien en ningún momento la nombró, muchos supusieron que el posteo era destinado a la hija del 10. El futbolista citó una frase del escrito Charles Bukowski, que rezaba: "Ella tenía hermosas piernas y era inteligente, pero a ella simplemente nada le importaba. Toda mi furia, mi humor y toda mi locura solo la entretenían suavemente: estaba actuando para ella como un títere triste en mi propia farsa". Y sobre esa frase, escribió: "Así, tal cual", como si eso que el autor relataba se hubiera reflejado en su vida amososa.

El complicado momento judicial de Daniel Osvaldo

El futbolista es denunciado por dos de las madres de sus hijos, con la excepción de Jimena Barón, por la falta de pago en las cuotas alimentarias que debe abonar. "Estamos hablando de 24 mil euros acumulados, sin intereses", reveló el periodista Diego Estévez en A la Tarde y luego ofreció aún más información sobre las deudas de Osvaldo para con sus exparejas: "A razón, de 400 euros por mes, durante los últimos cinco años".