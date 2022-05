Grave acusación contra Luis Ventura por maltrato animal: "Me indignó"

El periodista compartió un video en su cuenta de Instagram en el que acarreaba a un caballo con su auto y recibió críticas. Luis Ventura contó el que animal le había sido regalado a su hijo para practicar equinoterapia.

Luis Ventura es un blanco de críticas en las redes sociales tras publicar un video donde mostró una acción inadecuada en relación al cuidado de lo caballos. El expanelista de Intrusos filmó cómo un caballo que tenía atado a su auto trotaba a la par del coche mientras el vehículo avanzaba, por lo que le llovieron un sinfín de comentarios al respecto.

"Mirá el caballito que mi amigo Gastón Escobar le regaló a Antonito para hacer equinoterapia. A mí me encantaría llamarlo Mister Ed, mi ídolo de mi infancia", escribió el periodista en el pie de foto de su publicación, sin percatarse de la gravedad de sus tratos al animal.

"¡Hay que llevarlo en un furgón para caballos!”, “¿Lo lleva trotando al lado de un auto?”, “Me indignó”, “Me da pena el caballo” y “Yo te banco pero ¿por qué va corriendo al lado del auto? Hay que tratarlos con mucho respeto y amor” fueron algunos de los comentarios que Ventura recibió en la publicación que hizo.

Luis Ventura habló sobre una traición de Jorge Rial

Ventura dio a conocer cómo hacía Jorge Rial para averiguar los ganadores de cada edición de los Martín Fierro y publicarlos antes de la emisión del programa, dinámica que el periodista realizó durante varios años consecutivos. "El tema es así, para que haya llegado a Rial esta información había una cadena de seis eslabones. De los cuales, dos los dejé pasar. Cuatro fueron desapareciendo", enunció el conductor de TV en Secretos Verdaderos a modo de explicación. Y agregó información sobre la manera en que votaban antes de su gestión: "Yo terminaba de asumir (la presidencia de Aptra, en diciembre de 2015) y me encuentro con el sistema que heredé. Apretabas un botón y salían todos los ganadores. Y se pagaba para ello un número de seis cifras".

"Hay un profesional al que yo lo cité y le dije: ‘No sabía que te ibas de vacaciones’. ‘No, no me voy de vacaciones’, me contestó. ‘Sí, te vas de vacaciones, pero sin volver’, le dije", comentó luego ventura sobre cómo echó a un colega que habría filtrado información interna de APTRA a Jorge Rial. Y cerró en alusión a cómo se sintió en ese momento: "No sentí nada, porque a mí me engordó el puchero, porque me dio más rating. Es parte del folklore. Si hubiera cambiado los ganadores, sí, pero los que se los pasaron, se los pasaron bien".