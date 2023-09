Grave acusación contra la periodista Susana Roccasalvo: "Me engañó"

La conductora de televisión recibió una denuncia en pleno vivo televisivo. Un periodista dijo lo que nadie pensaba de Susana Roccasalvo.

Susana Roccasalvo es una periodista de espectáculos que trabaja en televisión desde la década del 90 y ha conducido programas como Rumores, MaM e Implacables. La periodista lleva adelante el último ciclo enumerado en El Nueve desde hace años, con buenas mediciones de rating los sábados y domingos. Daniel Gómez Rinaldi es parte del panel del programa y en las +últimas emisiones debió ponerse al frente de la conducción. Lejos de mostrarse relajado, el periodista soltó una fuerte acusación hacia su compañera debido a esta realidad.

Gómez Rinaldi reemplaza a la conductora en su rol cada vez que ella no puede acudir al estudio de TV y eso mismo ocurrió el último fin de semana. A pesar de la buena onda del periodista, Daniel pensó que el domingo Roccasalvo iba a ir al trabajo y que él iba a estar más relajado desde el panel. La realidad no fue así y debió asumir una vez más el puesto de presentador, pero no dejó de evidenciar su enojo al respecto.

“¿Saben una cosa? ¡La Rocca me mintió, me engañó, porque yo hoy vine tranquilo pensando que ya había vuelto! ¡Me mentiste, me engañaste Rocca! Vi sus posteos -continuó Rinaldi-, Italia, Madrid, Málaga, anda con los Pimpinela ¡Rocca, espero que me estés mirando ahora!", soltó Gómez Rinaldi. El tono y las risas del periodista dieron a entender que todo se trataba de un pase de comedia y que tiene buena relación con su colega, quien se encuentra de vacaciones por Europa.

El duro tweet de Ángel de Brito contra Susana Roccasalvo

La periodista debió pedir disculpas a Laura Ubfal por unas declaraciones que había hecho sobre ella en el pasado, en alusión al cuerpo de la periodista. "Yo había dicho que toda la maldad que tiene es por sus kilos de más. Como que estaba engrosada por la maldad. ¿Tengo que pedir disculpas? Pido disculpas. Disculpame, Laurita querida, por lo que te dije. Disculpame. Era otro contexto, por todo lo que se hizo años atrás ahora hay que pedir disculpas. te pidió disculpas", enunció con sarcasmo la conductora de El Nueve.

De Brito reaccionó enfurecido ante este momento televisivo e hizo un recorte del vivo para compartirlo en su cuenta de Twitter y escribir al respecto: "No pidió disculpas. Y se burla". Estefanía Berardi también opinó sobre el pedido de disculpas de Roccasalvo y la acusó: "Se justificó otra vez de esta manera (Roccasalvo). Dijo ‘no, yo quise decir como que la maldad la ensanchaba’ ¡Un horror! ¡Volvió a justificar lo que dijo que fue horrible! Ahora también dijo que venía acumulando y explotó, por lo que le pregunté a Ubfal qué había pasado antes, y me respondió ‘Ya hablé, un beso’ ¡Ni pelota me dio! De todas maneras, a mí me ha pasado que me molesten cosas y acumular, pero no por eso me metí con el cuerpo de nadie", sostuvo la panelista de Mañanísima, el ciclo que Carmen Barbieri conduce en Ciudad Magazine.