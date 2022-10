Gran Hermano: Santiago del Moro se cansó de Juan y lo humilló al aire

Santiago del Moro se pudrió de las actitudes de Juan y lo humilló al aire de Gran Hermano. El participante de 42 años quedó expuesto tras la eliminación de Tomás Holder.

Gran Hermano continúa su curso tras la eliminación de Tomás Holder. Sin embargo, antes de conocer el veredicto final, Santiago del Moro se tomó unos segundos para referirse a Juan y lo expuso sin filtros. Luego de saberse que Marcos continuaría en la casa, el taxista expuso sus dudas en cuanto a los porcentajes de la votación.

Tras escuchar a Juan, Santiago del Moro volvió a escena y decidió cortar con el curso normal de la gala de eliminación para cuestionar al participante: "Recién decían 'yo no creo en los porcentajes'. Todos los porcentajes tienen la firma de una escribana. Es así, es lo que ustedes votan".

"Si se va, se los digo adelante de él. Me pueden decir 'Juan, me voy con ellos'. Yo sigo jugando y me la banco solo. Igual yo los porcentajes no los tengo...", habían sido las palabras de Juan, quien se quedó sin uno de los emblemas de su grupo y tiene complicada su estadía en la casa de Gran Hermano. Al parecer, y según sus palabras, seguirá aislado de la mayoría de los participantes para realizar su estrategia (la misma por la que Tomás terminó siendo el primer eliminado).

Gran Hermano: Tomás Holder se convirtió en el primer eliminado de la casa

Luego de una semana intensa, en la que salieron a la luz algunas internas y los grupos de competencia se consolidaron, Tomás Holder se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano. De este modo, el concursante solo duró seis días en competencia y se despidió del reality show de forma definitiva.

La noche comenzó bastante caliente, cuando la producción de Gran Hermano decidió cerrar las votaciones por unos minutos para presentar al primer salvado de la noche, es decir, quien había recibido menor cantidad de votos. Con el 17,96% de los votos negativos del público, el primer salvado de la noche para continuar en competencia fue Marcos.

De este modo, Tomás Holder y Agustín se convirtieron en los dos participantes enfrentados para eliminar la casa. Con sus familiares presentes en el estudio, ambos sumaron más de un millón de votos de todo el país. Finalmente, Holder se convirtió en el primer eliminado con el 59,9% de los votos en contra.