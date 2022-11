Gran Hermano: quién hizo la nueva nominación espontánea

Una semana más, los participantes de la casa utilizaron la herramienta para sumarle más votos en contra al compañero que desearan. Quién hizo la espontánea.

Una semana más, los participantes de Gran Hermano hicieron uso de la nominación espontánea para sumarle más votos en contra a los dos compañeros que quisieran. A un mes de haber iniciado la competencia, la tensión en la casa aumenta cada vez más y las estrategias de juego se resumen en eliminar a quiénes menos funcionen para cada juego.

Luego de mostrar varios clips en donde se veía a varios participantes ingresando al confesionario, Santiago Del Moro leyó el comunicado de Gran Hermano y anunció que ya estaba hecha la nominación espontánea. En este marco se puso bajo la lupa a Agustín, Nacho, María Laura "Cata" y Daniela, los cuatro participantes que ingresaron a dialogar con el dueño de la casa con el objetivo de hacer la nominación.

Finalmente, Santiago Del Moro anunció que la autora de la espontánea fue Daniela. Sin embargo, aún no se conoció a qué participantes perjudicó con votos en contra, ya que eso se revela durante la gala de nominación el día miércoles cuando queda definida la placa.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Filtran quiénes son los participantes que pueden entrar a Gran Hermano

A poco más de un mes del comienzo de Gran Hermano, los participantes empiezan a sentir el encierro en la casa. Sin embargo, y de acuerdo a lo que se conoció en las últimas horas, la producción de Telefe busca estirar la duración del programa y tiene pensado que varios participantes ingresen al reality.

De acuerdo a lo que anticiparon en La Pavada de Diario Crónica, la idea de los productores del canal es tratar de que los próximos en ingresar a la casa de GH sean justamente algunos de los concursantes que quedaron eliminados. Se trata de Tomás Holder, Martina, Mora, Juan y Lucila "La Tora".

Asimismo, desde dicho medio resaltaron que los participantes "ingresarán por decisión del público y en ese caso el voto tiene que ser 'positivo'". Eso sí, la condición para que vuelvan a entrar es que el público envíe un mensaje de texto como voto positivo con el nombre de la persona deseada. De todas formas, en los pasillos de Telefe también trascendieron rumores de que la producción puede tomar la decisión de que a Gran Hermano entre otro concursante que nada tenga que ver con los que ya entraron al reality.