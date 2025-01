Gran Hermano: qué exparticipante entró nuevamente a la casa a jugar nuevamente.

En poco menos de dos meses de competencia, la casa de Gran Hermano tuvo muchos cambios: salieron varios concursantes del reality de Telefe, algunos por elección del público y otros por elección propia, e incluso entraron participantes nuevos en reemplazo. Sin embargo, este lunes 13 de enero, uno de los exparticipantes reingresó de forma definitiva a jugar.

Resulta que la semana anterior, Andrea había decidido irse por un problema de salud que no la dejaba tranquila y prefería salir de la casa para ocuparse de este tema. Por este motivo, en lugar de convocar a un concursante nuevo, la producción eligió que uno de los exparticipantes volviera a la casa por decisión del público.

Algo similar había sucedido con la expulsión de Keila, pero en esa ocasión la producción eligió que entrara Katia "La Tana", una concursante nueva que había quedado en lista de espera. Pero como en el caso de Andrea se dio por una causa de fuerza mayor, decidieron poner la elección en manos de los televidentes para que eligieran a uno de los eliminados para volver a la casa. Así, tras varias horas de votación, "el supremo" dejó en claro su elección.

Finalmente, se conoció que Jenifer Lauría reingresaría a la casa. La participante había sido la tercera eliminada del reality y los televidentes la eligieron para que entrara a "aclarar las cosas" con Giuliano y Chiara. Durante su estadía en la casa, Jenifer empezó una relación amorosa con Nano y entabló una amistad con Chiara, pero una vez que quedó eliminada, los dos que quedaron dentro de la casa empezaron una relación. Por este motivo hay mucho expectativa de lo que vaya a hacer dentro de la casa.

Andrea abandonó Gran Hermano por un problema de salud

Ya lo había anunciado Santiago del Moro unas horas antes: una participante abandonó la casa de Gran Hermano por "motivos de fuerza mayor". Y aunque hubo muchas especulaciones al respecto en redes sociales para saber de quién se trataba, la concursante finalmente dejó la casa este miércoles.

Se trata de Andrea, la participante fisicoculturista que se convirtió en una gran protagonista de la casa. La concursante atravesó varios días de malestar dentro de la casa y, pese a que los médicos le hicieron un seguimiento por su situación en particular, terminó decidiendo dejar la casa para enfocarse en su salud y recuperación.

Resulta que Andrea sufrió un aneurisma hace algunos años atrás y, debido a la intensidad de sus dolores de cabeza, se asustó y decidió dejar el reality. "Estoy bien, pero siento que no estoy a la par que mis compañeros, pero como el dolor me está pesando no quiero que sientan que no les estoy siguiendo el ritmo", lanzó la participante en el confesionario. Pero más allá del dolor que le causaba esta situación, se mostró tranquila por la decisión que tomó.