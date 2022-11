Gran Hermano: Laura Ubfal contó lo que no salió al aire del escándalo de Alfa

La periodista que integra El debate de Gran Hermano reveló todo lo que no se dijo sobre el episodio de acoso a Coti que dejó a Alfa en la mira.

Laura Ubfal rompió el silencio y contó la verdad del escándalo tras la situación de acoso que vivió Coti en la casa de Gran Hermano. Si bien Alfa -el agresor- quedó en la cuerda floja y por su accionar recibió la sanción de pasar directamente a la gala de eliminación, la periodista e integrante de El debate aportó una información, hasta el momento desconocida, sobre el desempeño del participante.

En Gossip (NetTV), su magazine diario, la periodista Laura Ubfal reveló la verdadera intención de Alfa cuando acosó a Coti: "Lo que Alfa estaba haciendo, si bien no estaba grabado y no se mostró, era una imitación del cone (Alexis "El Conejo") como si le hablara a Coti. Igual es sancionable, no se tendría que haber metido ahí y no tiene sentido que lo haya hecho, ya Gran Hermano lo mandó a placa. Para mí, es capítulo pasado".

El acoso de Alfa a Coti y la grieta que se abrió en Gran Hermano

"Mira Cotita, 10 de circunferencia. Un desodorante", lanzó Alfa días atrás, mientras Coti estaba acostada con el Conejo en la cama. Durante esta situación, estaban presentes otros participantes como Juliana, "El Conejo" y Maxi, quienes escucharon el pedido de Coti para que frenara sus comentarios y la defendieron ante los dichos del hombre de 60 años. "¿Tomaste la pastillita vos? ¿Cómo te vas a perder así? Tiene veinte años la chica no da ese comentario", lanzó Maxi cuando escuchó a Walter en primera instancia.

Posteriormente, Walter "Alfa" pidió hablar con la correntina y le pidió perdón: "Coti de verdad te pido disculpas. Cuando llegaste vos todo el mundo estaba jodiendo con eso. Me duele porque no lo hice ni para ofenderte ni para faltarte el respeto". A esto, la participante replicó: "A mi no me duele porque nunca pasé por una situación de acoso, pero desde un principio te dije basta y seguiste". Ante esta situación de acoso, la producción de Gran Hermano decidió informarle al participante su nominación directa a la gala de eliminación del domingo pasado, programa que terminó con la salida de Juan.