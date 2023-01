Gran Hermano: la reacción de Thiago al enterarse que Agustín y Daniela bailaron un lento

El exparticipante de Gran Hermano opinó sobre la última estrategia de Daniela y no se guardó un picante insulto para Agustín.

Thiago quedó eliminado de Gran Hermano (Telefe) pero lejos de terminar fuera de agenda, su mirada sigue importando cuando se trata de opinar sobre la estrategia de juego de Daniela, su novia en la casa. Y luego del acercamiento de "Vengañela" -apodo que le dieron las redes a la participante- y Agustín en la fiesta de los viernes, el exjugador lanzó un afilado comentario que terminó por mostrar su enojo ante la situación.

En la fiesta del pasado viernes 20 de enero Agustín intentó seducir a Daniela con una insólita declaración que involucró a Thiago y la participante se mostró asombrada. Todo empezó con "Frodo" invitando a Daniela a bailar un lento y un momento que quedó grabado en las cámaras de la casa y en la retina de los televidentes: sin Thiago a la vista, la jugadora aceptó bailar pero terminó sorprendida por el giro que darían las cosas.

Más tarde, Daniela le contó a Julieta y Romina lo sucedido y escrachó al polémico joven acusado de tener conductas acosadoras: "Agustín me dijo 'esta remera la usaba Thiago, ¿la querés?'. Y como Thiago tiene de segundo nombre Agustín, me dijo 'acá tenés otro Agustín'. La remera tiene mi perfume que es el mismo que usaba Thiago'". Aunque Daniela remarcó ante sus compañeras como le cortó el rostro al participante, Julieta acotó: "Más o menos, Dani. Para mí, tenés que ser más firme porque sino te va a seguir jodiendo. Decirle '¿qué te pasa?' así con cara de orto, no con sonrisa, sino se cree que es un chiste".

Interceptado por el cronista Matías Vázquez (revista Pronto), Thiago hizo alusión a su enemistad con Agustín y cuando se le preguntó por el acercamiento con Daniela, se mostró tajante y sentenció: "Es un re gil".

Thiago dijo lo que todos piensan de Agustín en Gran Hermano

En diálogo con Robertito Funes Ugarte en el Debate, el joven hizo un repaso no solo de su estadía sino también de sus relaciones y hasta opinó de algunos de sus excompañeros. En ese sentido, el conductor le contó a Thiago que Agustín lo había "defenestrado" y "dijo cosas muy fuertes" sobre él cuando fue eliminado por primera vez. "Cuando volvió a entrar a la casa no sé qué pasó que como que aclararon las cuentas", agregó Robertito, con un poco de cizaña. Algo sorprendido por lo que escuchaba, Thiago se sinceró ante las cámaras de Telefe: "No sabía que había dicho cosas".

"Yo no lo puedo ni ver a Agustín", agregó sin vueltas el joven de 19 años que pasó de ser uno de los preferidos del público a ser uno de los más apuntados en redes sociales, sobre todo por su forma de tratar a Daniela. Picante, Thiago concluyó su análisis con los motivos sobre por qué no se banca a "Frodo", quien reingresó a la casa de Gran Hermano gracias al repechaje: "Se hace el estratega y no sabe nada. Quiere agarrar un poco de todo y un poco de aquello y ni él sabe".