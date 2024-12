Gran Hermano: a quién salvó Sofía, la líder de la semana, y a quién subió a la placa.

Luego de la eliminación de Delfina, la primera participante que quedó fuera de la casa de Gran Hermano 2025, Sofía, la nueva líder de la semana, tuvo que cumplir con su rol y definir la placa final de nominados. De cara a la gala del domingo, donde el público elegirá a quién dejará fuera de competencia, la líder salvó a un nominado y subió a otro.

Tras la gala de nominación del miércoles, donde los participantes acudieron al confesionario (e incluso muchos votos quedaron anulados por complot), la placa quedó conformada por Renato (fulminado), Martina (fulminada), Ulises (11 votos en contra), Santiago (8 votos en contra), Luciana (7 votos en contra) y Luz (4 votos en contra). Pero esto no fue definitivo hasta la jornada del jueves, cuando Sofía "Sopa" anunció su decisión.

En primer lugar, la líder aseguró que nominaba a Keila por considerarla "una persona fuerte afuera" y porque estaba segura que "no se va a ir". Finalmente, también anunció que salvaría a Luz, motivo por el que la placa con los candidatos a dejar la casa en la jornada del domingo son Renato, Martina, Ulises, Santiago, Luciana y Keila.

Laura Ubfal estalló de furia contra Delfina, eliminada de Gran Hermano: "Tonta"

Laura Ubfal disparó contra Delfina, la primera eliminada de Gran Hermano (Telefe), y dijo lo que muchos televidentes piensan sobre las actitudes y dichos de la exparticipante en torno a su compañaera Luciana. La furia de la analista contra la estrategia de Delfina en el reality.

En los primeros minutos del debate de eliminados de Gran Hermano, Laura Ubfal fulminó a Delfina por sus declaraciones transfóbicas contra Luciana, la participante trans de esta edición. "Entraste para contar que las modelos no eran tontas, y sos re tonta, no entendés Gran Hermano. Te quemaste sola con dichos transfóbicos, haciendo bullying, queriendo ser una villana para la que no te da la altura. ¿Por qué hiciste eso?, ¿no conocías el juego?", sentenció Ubfal.

Tratando de defenderse, Delfina expresó: "Sí, lo conocía. Hay un montón de cosas que no voy a decir que no dije, pero que sinceramente no me acuerdo. Las cámaras te graban las 24 horas y a veces te olvidás así que quiero pedir perdón, de todo corazón, si ofendí a alguien con algo de lo que dije pero yo no soy así y lo voy a demostrar". Pero en tono cortante, Laura Ubfal remató: "No sos un ejemplo de nada".

Siguiendo las declaraciones de Laura Ubfal, Gastón Trezeguet opinó: "No voy a justificar lo que dijiste, pero lo que sí te quiero decir es que me parece asombroso es que no sepas que decir esas cosas van a quedar mal". "Sé que estuve mal y estoy arrepentida, pero también siento que me olvidé de las cámaras", dijo Delfina, aunque Laura Ubfal volvió a arremeter con un picantísimo: "¿Qué nos estás diciendo?, ¿que vos sos así?".