Gran Hermano 2022: Julieta Poggio se depiló mal las cejas y entró en crisis

Julieta Poggio protagonizó un desopilante momento en Gran Hermano (Telefe): se depiló un pelito de más en las cejas, entró en crisis y lloró a los gritos. Como cada vez que Julieta llora, el momento se volvió viral en redes sociales y estallaron los memes.

Todo comenzó cuando Julieta estaba en la habitación con las chicas, depilándose las cejas frente al espejo. De un segundo a otro, pegó un grito y les contó a sus compañeras que se había deformado las cejas. Aunque el cambio fue imperceptible, hizo un escándalo que hizo reír a carcajadas a todas.

"¡No, Dani, mirá! ¡Me toqué mucho acá los pelos con el alicate!", gritó Poggio casi a punto de llorar, mientras Romina estallaba de la risa. “¡Se nota! No me gusta para nada... No boluda. ¡Mirá, mirá! ¡¿Por qué hice eso, por qué?!", se lamentó a los gritos. Fue entonces cuando Romina la miró de cerca y gritó, irónicamente: "¡Ay, no! ¡¿Qué se hizo?!".

Esta no es la primera vez que Julieta llora a los gritos y se convierte en meme. Semanas atrás, había entrado en crisis luego de mancharse su pollera favorita, una minifalda blanca tableada que le había salido 14 mil pesos. "No sale con nada, ya me cagué tres polleras así. Soy una pelotuda. Siempre guardo la ropa al revés y vengo acá y me olvido. Me salió carísima”, se lamentó entre lágrimas, mientras sus compañeros la ayudaban a fregar la falda.

