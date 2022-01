Gran ausencia en el repechaje de MasterChef Celebrity: los motivos

En la noche de lunes arrancó la semana de repechaje en MasterChef Celebrity, sin embargo, uno de los participantes no estuvo presente y llamó la atención de los televidentes.

La noche del lunes comenzó de forma diferente para MasterChef Celebrity: delantales negros, caras conocidas y un objetivo en común para todos, el cual era subir directo al balcón para clasificar a la gala del domingo. Una estructura que siguiera los pasos contrarios a los del programa habitual solo podía significar una cosa: empezó la semana de repechaje. Durante estos días, los participantes que fueron eliminados hasta el momento, tendrán la oportunidad de clasificar para volver a la competencia, pero pese a que muchos anhelaron retomar la competencia, no estuvieron todos presentes.

Luego de la gala de eliminación del domingo anterior, los participantes que tendrían que haber formado parte de esta instancia de MasterChef Celebrity eran: José Luis Gioia, "El Negro" Enrique, Gastón Soffritti, Denise Dumas, Tití Fernández, "La Tigresa" Acuña, Juariu y Charlotte Caniggia, sin embargo solo hubo 7 de ellos presentes y Santiago del Moro tuvo que dar explicaciones a penas comenzó el programa.

El gran ausente de esta instancia fue José Luis Gioia, el primer eliminado de esta tercera temporada de MasterChef Celebrity. Pese a que el humorista no comentó nada al respecto, el conductor del programa decidió aclarar la situación antes de que empiecen a sacase conclusiones. "Ahora, ustedes son siete y falta obviamente José Luis Gioia que no está aquí con nosotros por prescripción médica, así que le mandamos un fuerte abrazo a él", explicó Del Moro antes de darle la palabra al jurado para que explique en qué consistía el desafío del día.

Cabe recordar que, al momento de su eliminación, José Luis Gioia tuvo un fuerte enfrentamiento con el jurado y luego con Analía Franchín, quien lo tildó de soberbio por no haber aceptado la devolución que le dieron los chefs a su platillo que tenía como estrella a la milanesa. "La verdad que no le quise contestar porque sería agresivo", comentó, más tarde, el humorista en una entrevista con Jubilados TV, sobre la riña con la panelista. De este modo, decidió comentar que "si se manejara con la misma ironía que ella, la miraría y le diría que si fuera soberbio no estaría sentado al lado suyo".

Los resultados de una noche compleja en MasterChef Celebrity

La primera velada de repechaje demostró que los participantes no la tendrán fácil para regresar a la competencia. Cabe recordar que desde ayer y hasta el jueves, algunos competidores podrán subir al balcón y disputarse el lugar que los lleve de vuelta al programa el día domingo. Así es como, para empezar la semana con un desafío difícil, el jurado dividió al equipo en duplas y los hizo pasar al mercado oscuro, con la única iluminación de dos fósforos que tenían que compartir. Una vez que recolectaron sus ingredientes, ambas partes tenían que dividirse todo para realizar un platillo individual.

Luego de haber presentado una gran variedad de platillos, el jurado tomó la decisión de hacer subir a una participante, otorgándole el delantal gris y dejándola un paso más cerca de la vuelta a la competencia. Se trata de Juariu, la ex panelista de Bendita, que se despidió del programa en la gala de eliminación en donde tuvieron que cocinar ravioles. "Mañana los veo a todos desde el balcón", aseguró la periodista.