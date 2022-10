Gloria Carrá confesó que se comunicó con su padre fallecido en el juego de la copa

Gloria Carrá confesó que tuvo encuentros paranormales con el juego de la copa: su escalofriante relato.

Gloria Carrá reveló las extrañas experiencias paranormales que vivió cuando era pequeña y jugaba con sus amigos al juego de la copa, el cual consiste en apoyar el dedo meñique sobre un tablero con letras para que los espíritus envíen mensajes.

La actriz estuvo como invitada en LPA (América TV), el programa conducido por Flor Peña, y fue desafiada a "La ruleta de las anécdotas". Inmediatamente, a Carrá se le vinieron a la mente los terroríficos momentos que vivió en su infancia, cuando estuvo en contacto con espíritus.

“Cuando era chica hacía mucho el juego de la copa. Nosotros no teníamos Ouija, lo hacíamos en Lanús, con la cartulina y la copa. A mí siempre siempre me salía, esa copa se movía a lo loco", rememoró la madre de Ángela Torres. "Y la primera vez que lo hice con mis amigos salió: 'Quiero hablar con mi amada hija’. Yo solté y les dije a mis amigos: ‘No me jodan’, y me fui medio enojada”, sumó Gloria.

Y luego recordó que un tiempo atrás, cuando era "muy chiquita", llegó a la casa de una de sus primas y al verla entrar por la puerta, todas salieron corriendo y gritando sin explicación. "Años después mi primo me cuenta que estaban hablando con mi papá, que murió cuando yo era muy chiquita, y que le puso: ‘Quiero hablar con mi amada hija’. Cuando me vieron a mí, todas salieron rajando del cagazo”, agregó la actriz.

Cuando Flor Peña le preguntó si nunca más había intentado comunicarse con su padre, Carrá respondió: "Es que después seguía viniendo, pero no sé qué me quiso decir. Hace mucho que no lo hago, no lo hice más”. Peña confesó que ella también jugaba al juego de la copa cuando era chica y que hasta el día de hoy cree mucho en lo paranormal. "Para mí, los espíritus son gente que está conviviendo con uno en otra dimensión", concluyó la conductora.

Gloria Carrá contó que tuvo un fantasma viviendo en su casa

Gloria Carrá agregó que su experiencia con el juego de la copa no fue su único encuentro paranormal. Cuando estaba embarazada de Ángela Torres y vivía en pareja con quien entonces era su marido, vivió un hecho escalofriante que recuerda hasta el día de hoy. “Yo tuve un a casa con un fantasma, pasaban cosas muy raras en esa casa. Se prendía la tele sola. Una vez compré una pileta pelopincho, la dejé llenándose y la tapé con una lona. Me fui a dormir y cuando bajé estaba la pileta llena, y arriba, en la lona, huellas de zapato de hombre", detalló.

"Me vino a llamar el papá de Ángela y a decirme. 'Mirá lo que hay'", recordó la actriz. Cuando Peña y el resto de los presentes le preguntaron si esas huellas podrían haber sido las de algún hombre que entró a robarles, Gloria dijo que era imposible que entraran a su hogar, porque "era una casa que adelante era como una fábrica y tenía unos paredones altísimos". "Nadie podía entrar", aseguró la estrella.