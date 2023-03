Gladys La Bomba Tucumana expuso a una figura de El Trece: "Me manda videos"

Gladys "La Bomba Tucumana" expuso a una personalidad reconocida de El Trece en plena transmisión del programa de Laurita Fernández. La cantante contó qué tipo de videos recibe por parte de una celebridad.

Gladys "La Bomba" Tucumana protagonizó un momento muy curioso en su visita a Bienvenidos a Bordo, programa conducido por Laurita Fernández. Durante la emisión del pasado martes 28 de marzo, la cantante expuso a una figura de El Trece con una sorpresiva revelación.

En uno de los tramos del programa, Laurita le consultó a la referenta de la cumbia: "¿Te puedo pedir algo? Un tema para Drago. Viste que Drago es medio ocultador, no nos cuenta su estado civil". Rápidamente, Gladys la interrumpió y le marcó: "Drago, ¿estás preparado? ¿Querés que cuente la verdad de todo? Esto no es joda...". Y luego lanzó: "Yo tengo videos de todo esto que estoy diciendo...".

"Es un montón, te pido que cantes nomás", la cruzó Drago. Entre risas, "La Bomba Tucumana" le aclaró a Laurita: "Me manda videos cantando. Me vive cantando cosas. Los tengo..., te juro". La conductora reaccionó y opinó al respecto sobre esta faceta del modelo: "Para mí es un cantante frustrado porque canta lindo".

Hernán Drago fue apurado por "La Bomba Tucumana" en Bienvenidos a Bordo.

Pese a las bromas, Gladys indicó que Hernán Drago "canta muy bien..., pero bueno..., que se haga cargo acá". Tras el elogio, el panelista de Bienvenidos a Bordo le hizo una propuesta: "Yo quiero que me haga devoluciones. Tenemos un tema pendiente juntos. Lo vamos a grabar algún día".

El hijo de "La Bomba" Tucumana confirmó lo que nadie quería saber

El pasado martes 15 de noviembre, Tyago Griffo brindó una entrevista con Nosotros a la Mañana, ciclo que emitido por El Trece, y habló de las fuertes críticas que recibió a raíz del video que él mismo subió en sus redes besando a su madre, Gladys "La Bomba" Tucumana. "Estaba muy contento por verla a mi vieja, que me fue a visitar. No vive conmigo y soy mimado porque soy hijo único, entonces quise grabar", empezó por decir Griffo a la defensiva.

"Más o menos. Desde chiquito que a veces nos damos besos en la boca. No me interesan las críticas. Eso a mí me tiene sin cuidado", continuó Tyago Griffo sobre la situación que se viralizó en sus redes sociales. Luego, aseguró que el beso no fue planeado, pero tampoco es algo que se diera de forma no planeada. "Me tiene despreocupado el asunto porque no me cabe en la cabeza una situación rara o retorcida. Me he dado picos con mi papá. Me he dado besos en la boca con mi viejo o mi vieja. Son mi sangre", reveló.

Por último, el cantante sentenció, muy indignado por la cantidad de críticas que recibió: "Es habitual, no de todos los días, pero sí. Es una muestra de cariño o amor. Desde bebé o pequeño que me crie en un seno así, con ese tipo de amor y cariño incondicional por parte de los dos".