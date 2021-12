Germán Martitegui le hizo un duro reproche a Mica Viciconte: "Tanta cara de odio"

Germán Martitegui y Mica Viciconte volvieron a protagonizar una tensa e incómoda situación en MasterChef Celebrity y el jurado le reprochó su actitud.

Germán Martitegui volvió a cruzarse con Mica Viciconte y protagonizaron un tenso momento en MasterChef Celebrity. La influencer se enojó bastante con los jurados por el desafío al que se tuvieron que enfrentar en la noche del martes, lo evidenció y el reconocido chef no se lo dejó pasar cuando tuvo la oportunidad. "Nadie nos miró con tanta cara de odio como vos", enfrentó Martitegui a Viciconte.

En la emisión del martes de MasterChef Celebrity, los competidores festejaron cuando el jurado les reveló que podrían cocinar lo que quisieran. Pero cuando estaban por arrancar a hacer sus preparaciones, los chefs los frenaron y les sacaron algunos de los ingredientes que los concursantes habían elegido para cocinar, lo que les dificultó bastante el plato que habían pensado inicialmente. Si bien a ninguno le gustó esta determinación, la que más lo evidenció fue Mica Viciconte, que no suele temer a expresar lo que siente y piensa.

"Yo agarré cosas de más, pero empezaron a revolver y me sacaron todo", se quejó la influencer cuando le sacaron los quesos que había elegido en el mercado. "Vamos a dejarle solamente las cosas verdes", sugirió Damián Betular, potenciando el enojo de Viciconte. Pese a lo que le quitaron, la ex Combate decidió preparar unas berenjenas con salsa de tomate, albahaca, queso cremoso y rallado. Pero fue durante la degustación cuando se produjo un cruce picante con Germán Martitegui.

"Nadie nos miró con tanta cara de odio como vos cuando estábamos sacándote los ingredientes de la canasta", le marcó el reconocido chef a la influencer. No conforme con esto, Martitegui ahondó en sus sensaciones: "Sentía como unos dardos clavados en la cabeza". "Me quería morir, una vez que ya tenía definido el plato, me empezaron a sacar", replicó Mica Viciconte sobre los motivos de su enojo con el jurado.

Después de elogiar los sabores suaves del plato, Germán Martitegui le aseguró a la participante que su preparación tenían un "problema": "Las berenjenas están crudas, y las cebollas también". Pese a las críticas y la explicación de cuáles habían sido los errores de Viciconte en la noche del martes, la preparación de la influencer no estaba entre las peores de la jornada, por lo que se salvó de ir al "jueves de última chance".

Charlotte Caniggia desmintió tener un romance con Joaquín Levinton

Hace tiempo que Charlotte Caniggia decidió no hablar públicamente de su vida amorosa, para evitar los escándalos que protagonizó en el pasado. Sin embargo, ante los rumores de romance con Joaquín Levinton, su compañero en MasterChef Celebrity 3, la mediática decidió salir a desmentirlos con un contundente descargo.

"Me veo obligada a hacer esta historia para los periodistas y portales que nunca se comunicaron conmigo y escriben lo que sea por generar una noticia o click en sus notas y portales", escribió en su cuenta de Instagram. Y reveló que sigue en pareja con el empresario Roberto Storino Landi: "Estoy de novia hace casi tres años, como es de público conocimiento. Trato de resguardar mi vida privada ya que como saben, he vivido demasiada exposición en otras situaciones personales y familiares. Por eso trato de resguardarme y alejarme de conflictos mediáticos".