Georgina Barbarossa confesó el calvario de salud que vive

La conductora de televisión dio a conocer el drama de salud que atraviesa. Georgina Barbarossa habló sobre la medicación que toma para sobrellevar su problema.

Georgina Barbarossa habló sobre sus complicaciones de salud en pleno vivo televisivo y sorprendió a sus televidente al revelar las dramáticas situaciones que ha vivido debido a su afección. La conductora de Telefe consultó en vivo con una médica que salió al aire desde un móvil.

El ciclo de actualidad y entretenimientos que la actriz lleva adelante en las mañanas del canal de las pelotas desde hace más de un año tiene una sección de salud, protagonizada por un especialista que informa al público sobre los síntomas y prevenciones para diferentes enfermedades. De esa manera, Barbarossa le hizo una consulta a la otorrinolaringóloga Stella Cuevas respecto a sus alergias.

"Soy alérgica a los cambios bruscos de temperatura y me tengo que ir a comprar el puff, que se me terminó", relató la actriz de tiras como Viudas e Hijos del Rock and Roll y Dulce Amor. La consulta a la médica se basa en que muchas veces la figura de la TV toma su mediación para la alergia vencida, ya que la usa solo en ocasiones de necesidad. "Lo tengo guardado. Lo he usado vencido, evidentemente no me morí", soltó.

La otorrinolaringóloga le recomendó a la conductora usar de base un corticoide tópico, ya que el rescate (el puff) es un broncodilatador que produce un poco de taquicardia. "Hay que hacer esa base para no llegar a la necesidad del rescate. Hay que hacer dos 'chufi, chufi' a la mañana y dos a la noche para no llegar a la fatiga y tener que usar el broncodilatador", aclaró la experta en salud.

Georgina le preguntó si el corticoide la engordaría o sería contraproducente para su salud y la médica fue tajante al respecto: aseguró que cuando la medicación es inhalada solo ingresa a la sangre con una biodisponibilidad del 0.005. "El problema está con el corticoide por boca cuando no está bien administrado", informó.

Georgina Barbarossa, sobre su experiencia laboral con Jorge Porcel

"Solamente trabajé por necesidad con una persona, fue sumamente desagradable trabajar con Porcel. De poder hacerlo no lo volvería a hacer nunca más. Pero ya está, se murió, caducó, y cada uno lo dice cuando puede", comentó la conductora en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. Y sumó: "Porque si lo hubiese dicho cuando Vasco, mi marido, vivía lo mataba", en alusión a que no le dijo nada a nadie en su momento.