Gastón Pauls y una noticia que les duele a todos: "Ha empeorado"

Gastón Pauls es sin dudas uno de los actores argentinos que más contribuye a la lucha contra las adicciones. De hecho, recorre hace años la República Argentina realizando campañas de prevención y es por eso que habla sobre estos temas con la sensibilidad necesaria. De todos modos, en las últimas horas confirmó un dato que les duele a todos.

“Vengo hace ocho años dando vueltas por el país, no es que en estos años la situación haya mejorado en lo que es la prevención, ni el trabajo posterior que se hace. Todos los lugares donde he estado la situación ha empeorado, lo que quiere decir que el consumo ha crecido y arranca en edades más tempranas y con drogas más pesadas. El escenario es catastrófico”, reveló Gastón Pauls en diálogo con La Parada.

Por otra parte, Gastón Pauls hizo hincapié en visibilizar los problemas y conocer a fondo las causas y consecuencias de las adicciones. "La palabra adicción viene de no decir, lo primero que hay que hacer es hablar de este tema. Esto ya es un montón, el silencio alimenta las adicciones. Es el paso más importante de todos. Hay mucho desconocimiento, también intereses, porque hay un negocio muy grande con mucha gente involucrada, con aquellos que la venden y quienes permiten que la vendan. Es muy grande el negocio”.

“En general se dice que la puerta de entrada a casi todas las drogas, por experiencia personal mía, el 90 por ciento entran por el alcohol, es el primer paso. Hay que regular la publicidad de la venta de alcohol”, sentenció Gastón Pauls. De este modo, el actor también llamó a la concientización sobre el consumo de las bebidas alcohólicas.

Gastón Pauls reveló el difícil momento que vivió con su hija

"Yo voy a grupos anónimos desde hace 15 años, y sigo yendo. Hoy no fui presencial pero estuve virtualmente, y en realidad mi hija cuando tenía seis años, cinco, seis años, veía que yo todas las semanas me iba a algún lugar. A la misma hora, y un día me preguntó '¿a dónde vas?'", comenzó diciendo Gastón Pauls, quien destacó que su última vez con las drogas fue antes del nacimiento de sus hijos.

Ante la pregunta de su hija, el conductor de Crónica TV le contestó: "Le dije 'voy a hablar de mí, a un grupo'. A los seis años y medio me dijo '¿y por qué vas a hablar de vos a un grupo?'. 'Porque hay cosas que me hacían mal', le dije. Y a los siete me preguntó '¿qué hacías que te hacía mal?'. Mi respuesta, literal, fue 'bueno, así como hay gente que no puede parar de fumar cigarrillos, yo hacía otra cosa'".