Gastón Pauls habló de su recuperación de las adicciones: "No hubiese sido posible sin Agus"

El actor se sinceró y reveló lo importante que fue Agustina Cherri durante su recuperación.

Agustina Cherri estuvo en LAM y habló de cómo fue acompañar a Gastón Pauls durante su proceso de recuperación de las adicciones. La actriz recordó que su pareja estaba muy expuesto públicamente y que ella lo acompañó hasta que pudo superar ese difícil momento de su vida. La pareja tuvo dos hijos y ellos no solo que conocen la historia de su papá, que sino que también están al tanto del tratamiento que lleva a cabo.

Por su parte, Gastón Pauls estuvo en Nara Que Ver y también habló de este tema y reconoció: "Yo arranqué mi recuperación a fines del 2007 y con Agus nos separamos en el 2014. Estuvimos muchos años juntos. Creo que ella fue un pilar fundamental en mi recuperación. No hubiese sido posible mi recuperación sin Agus al lado".

El actor también se refirió a cómo es su relación actualmente: "Creo que lo más lindo es la relación que tenemos hoy. Agustina es mi amiga, es compañera de vida en un montón de cosas. Cuando viene su hija, de su nueva pareja, me abraza y me dice 'Te amo', para mí eso es crecimiento puro y eso también es una bendición. Que yo pueda abrazar a Agus y que ella me pueda abrazar hoy a mi, es un regalo de la vida. También de mi recuperación y también de su amor y de su paciencia".

De esa forma, el actor dejó en claro que a lo largo de los años fueron construyendo una relación diferente, basada en una amistad, en compañerismo y expresó lo mucho que valora que eso sea de esa forma. Con respecto a la separación, Gastón Pauls reveló: "Creo que una vez que nos separamos, porque nuestras vidas tomaron caminos distintos y está bien la aceptación donde a pesar del trabajo y las ganas que uno ponga en una relación, a veces no funciona".

Gastón Pauls pudo superar su adicción a las drogas hace varios años

Agustina Cherri también mencionó que actualmente tienen una excelente relación, también lo expresan públicamente cuando se saludan para cumpleaños o fechas especiales, donde se manifiestan lo mucho que se quieren mutuamente. Muna y Nilo son los hijos de la pareja y las actividades de los niños hacen que se vena seguido ya que juntos se encargan de todo lo relacionado a ellos.

Afortunadamente Gastón Pauls pudo superar su adicción a las drogas hace varios años, sin embargo, Agustina Cherri aseguró que el tratamiento es de por vida, ya que es una enfermedad que requiere de controles esporádicos para asegurarse de que no se recaiga nuevamente.