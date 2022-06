Ganó el millón en Los 8 Escalones y su llanto movilizó a Guido Kaczka: "No digas esas cosas"

La participante se quebró en llanto sobre el final del programa y le explicó a Guido Kaczka los motivos detrás de la emoción.

Una participante ganó el premio mayor en Los 8 escalones del Millón (El Trece) y no pudo evitar quebrarse en llanto. En medio de la celebración, se abrió a contarle su historia de vida a Guido Kaczka y emocionó al propio conductor como a todo el jurado.

"Soy depresiva, me salvé hace tres años", reveló la participante, luego de romper en llanto ante la sorpresa de Guido Kaczka y todos los presentes en el estudio.

Los ojos de Érica se llenaron de lágrimas desde el momento en que Silvia Pérez anunció que su respuesta era la correcta "Voy a quedar acá tirada", expresó, visiblemente conmocionada por haberse consagrado victoriosa.

"No digas esas cosas", le pidió Guido Kaczka, en una búsqueda por contenerla. Sin embargo, Érica eligió al conductor para contarle una dura lucha que atravesó y que movilizó sus emociones al final del programa.



La joven fue aplaudida por el resto de los concursantes y miembros del jurado. Antes de culminar, la ganadora le dedicó el premio y la victoria a sus hijas, y fue muy generosa en sus elogios con la producción del programa que lidera Guido Kaczka: "La calidad humana que hay acá es hermoso, maravilloso. Me sentí contenida, no creí que llegaría acá", cerró Erica, entre lágrimas.

El gesto de un ganador de Los 8 escalones con todo el jurado

Ricardo, un participante de Los 8 escalones del Millón (El Trece) emocionó a Guido Kaczka y a los panelistas del programa con su gran gesto de gratitud al ganar el millón de pesos. Tras haberse consagrado como ganador con la última pregunta, el hombre se acercó a cada una de las personas presentes y les dijo unas palabras.

En más de una ocasión, Kaczka se conmueve con las historias de vida de los personajes y con las cosas que les suceden por dentro cuando ganan el premio. Esta vez, se vivió una situación bastante inusual: el ganador se tomó el tiempo de acercarse uno por uno a todos los miembros del equipo y darles las gracias.

“Ricardo gana el millón de pesos. Acelera la final, muchas luces verdes, un buen recorrido. Ricardo, que vive en La Paternal junto a su esposa Mirtha, tiene a sus hijos Santiago y Julián y tiene tres nietos. Acá, en Los 8 escalones del millón se lleva el premio mayor”, relató Kaczka. Cuando terminó de presentarlo, Ricardo se movió de su lugar y se acercó a los integrantes del programa.