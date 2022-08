Ganó el millón de pesos pero vivió un mal momento en Los 8 Escalones: "Me bajo"

Lucas ganó un millón de pesos pero reveló que no la pasó nada bien durante la edición de Los 8 Escalones.

Guido Kaczka se mostró completamente sorprendido por la decisión final de un participante que ganó el millón de pesos en Los 8 Escalones. Pese al premio mayor, Lucas reveló que no se mostró para nada cómodo durante el transcurso del programa y despertó todo tipo de reacciones.

La dinámica de Los 8 Escalones generó una catarata de nervios en Lucas, el exjugador de fútbol que participó del certamen y ganó el millón de pesos. En la edición del jueves 11 de agosto y mientras todos esperaban que continúe, Guido Kaczka se llevó una sorpresa.

"Estuvo difícil eh. La verdad, complicado", expresó ni bien terminó el programa que lo catapultó a obtener el premio mayor. La clásica pregunta del conductor de El Trece se hizo presente inmediatamente, dado que tenía la posibilidad de disputar los dos millones de pesos.

Sin embargo, Lucas se mantuvo firme en su postura y lanzó: "No sé, me parece que me bajo. Ya es mucho estrés, muy nervioso". Guido no se esperaba tal comentario y quiso volver a preguntar para estar seguro de su decisión: "¿Hasta acá? ¿Por los nervios que pasaste?".

No podía creer el desenlace del participante y frente a esta situación, comenzó a incentivarlo recordándole su paso como futbolista. "Y vos, jugador de fútbol que además como delantero debés haber tenido definiciones por penales", recalcó en vano, ya que no dio el brazo a torcer: "Esto es otra cosa. Hasta acá estoy bien Guido".

Por ende, Agostina, quien se había quedado en segundo lugar, tuvo la chance de animarse para poder estar en la final de Los 8 Escalones, tal como sucedió. "Vuelvo Guido", aseguró la joven para la alegría del conductor, quien tras varias insistencias, no pudo lograr su cometido de convencer al ganador de esa edición.

Es ciego y dejó atónito a Guido Kaczka en El Trece

Guido Kaczka fue sorprendido en Los 8 Escalones del Millón. En la edición que tuvo lugar el pasado miércoles 10 de agosto, un participante ciego contó su historia personal, dejó impactado al conductor y causó emoción en el programa de El Trece.

Antes de comenzar con las habituales preguntas y respuestas, Guido presentó a un concursante que se animó a formar parte del ciclo de entretenimiento. "Joaquín Villanueva tiene 22 años y es estudiante de la carrera de psicopedagogía. Le falta cursas una materia para recibirse", comentó.

El concursante tomó la palabra y contó en detalle todo lo que estudia: "Sí, estoy aprovechando el tiempo libre para hacer cursos porque mi sueño es poder entrar en un banco. Estudio psicopedagogía para ayudar a personas mayores y voy a hacer el curso extensivo para ser operador informático, que también me sirve para trabajar en un banco". Y agregó: "Otra alternativa es trabajar en hoteles y para eso estoy haciendo el curso de masajes. Voy a hacer el curso de recreación y el traductorado de portugués".

Tras escucharlo atentamente, el presentador de Los 8 Escalones reaccionó con sorpresa y le marcó: "Ah, no te alcanzan las 24 horas, Joaquín". "Sí, sí, alcanza, alcanza", respondió Joaquín, que se mostró entusiasmado. "¿Y qué materia te falta para recibirte?", indagó Kaczka. "Prevención y orientación psicopedagógica".