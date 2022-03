Furioso reclamo de Darío Barassi a la producción de El Trece: "Programa de mierda"

Darío Barassi lanzó un explosivo comentario contra la producción de 100 argentinos dicen, por El Trece. El conductor se cansó y decidió hacer un descargo en plena transmisión del programa.

Darío Barassi no se guarda absolutamente nada. Sin ningún tipo de filtro, el conductor de 100 argentinos dicen expuso su enojo y realizó un fuerte reclamo contra la producción del programa emitido por El Trece en plena transmisión. ¿Por qué se enojó y cuál fue su descargo?

En el inicio del programa del pasado martes 22 de marzo, Barassi abrió el exitoso ciclo sumamente enojado con los productores. "¿Sabés por qué estoy mal? 'Colo' (NdeR: a su productora), voy a mostrar material de redes y de contenido. Voy a mostrar a Gigi en las redes sociales. Esta (publicación) me hinchó mucho los huevos".

"¿Ven acá? Está todo el equipo (de producción) compartiendo un helado. Yo, en mi camarín y encerrado, con un ventilador que hace 'taca, taca, taca' y un jugo hecho por Barby, que fue su cumpleaños ayer. Te mando un beso, Barby. Sos la 1", manifestó el conductor, con mucha bronca. Y luego le pidió explicaciones a los integrantes de la producción: "Entonces, ¿somos equipo o no? Porque somos equipo cuando yo cumplo años... ¿Por qué carajo no me invitan?".

Darío Barassi manifestó su molestia en "100 argentinos dicen", por El Trece.

Finalmente, Barassi le hizo la cruz a Gigi -una de las productoras- por no haberlo invitado a la juntada de 100 argentinos dicen. "Ayer perdí mi embarazo. Hoy perdí mi corazón. Va a ser un programa de mierda hoy". Para dar por finalizado el asunto, le pidió a uno de sus colaboradores que le diera un "unfollow a Gigi". "No la quiero más en redes y que todo el mundo la deje de seguir en redes", sentenció.

Barassi discutió con un participante de 100 argentinos dicen

En uno de los últimos programas, Darío Barassi debió hacerle unas preguntas a dos participantes que competían en el programa. "¿Por qué podés pensar que una mamá y su hija son hermanas?", preguntó. Y Jorge, uno de los concursantes, arriesgó: "Por los rasgos". "¿Por los rasgos? Jorge, querido, te gastaste toda le energía por elegir la primera, hermano", le respondió el comediante.

Luego de acertar la pregunta, Jorge sacó pecho por la situación y se acomodó en su lugar. Y el conductor, un tanto molesto, disparó: "Forro, me boludeaste, Jorge. ¡No es el día para boludearme, Jorge!". El hombre no se achicó y le pidió que se relaje: "Es viernes, es viernes, pa...".

"Sí, ya sé hermano, por eso", expresó Barassi. Inmediatamente después, y para tratar de calmar las aguas, el presentador le regaló la túnica que tenía puesta. "Es un recuerdo que te regalamos con el programa", le indicó. Afortunadamente, el ciclo de 100 argentinos dicen continuó a puro humor.