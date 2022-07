Fuertes rumores de romance entre Nicolás Francella y una actriz española

Nicolás Francella despertó rumores de romance con una reconocida actriz española: quién es y cómo se conocieron.

Nicolás Francella habría comenzado un romance con una famosa actriz y cantante española. A pesar de que ninguno de los dos confirmó esta noticia todavía, hasta el momento todo apunta a que estarían saliendo. Además, se dice que están pasando unos días de romance juntos en el Caribe.

Se trata de la actriz y cantante española Carol Rovira. Tanto Carol como el hijo de Guillermo Francella están solteros en la actualidad y mantienen un contacto bastante fluido por redes sociales: se siguen y en reiteradas ocasiones intercambiaron likes. Varios testigos aseguran que Nicolás y la actriz tuvieron encuentros en el Caribe y que están saliendo.

"Se conocieron por amigos en común, se empezaron a seguir, mucho like va y viene... En algún momento empezaron a salir y se habrían encontrado en el Caribe. Están empezando a verse. Estamos hablando de Nicolás Francella y Caro Rovira, una pareja hermosa. Los dos están solteros y libres, así que se puede decir", confirmó Estefanía Berardi en LAM (América TV).

Esta información fue bastante difícil de confirmar, ya que algunos medios españoles señalaban que Carol estaba en pareja con la estrella española Alfons Nieto. Sin embargo, la panelista Fernanda Iglesias habló con el joven, quien le desmintió esta información. Por su respuesta, quedó más que claro que no tiene nada que ver con Rovira.

"Le escribí a Alfons Nieto, que está en Maldivas, y me contestó. Le dije: 'Hola, disculpá, pero tengo un dato que me gustaría confirmar por vos. Estuvimos hablando de Carol Rovira y quería saber si seguía siendo tu novia'", comenzó la panelista. "Me sacó cagando. Me dijo: 'Si tiene que ver con ella, escríbele a ella. Se ve que no investigaste mucho porque todo el mundo sabe que con Carol somos amigos, somos como hermanos'. Y ahí me confirmó que no son nada y dije: a lo mejor es verdad", cerró Iglesias.

Quién es Carol Rovira, la actriz que estaría saliendo con Nicolás Francella

Carol Rovira saltó a la fama por su actuación en Amar es Para Siempre, serie de Antena 3 en la que interpretó al personaje de Amelia Ledesma. La serie está situada en España en el año 1976 y narra la historia de amor prohibido entre Amelia y otra mujer en una época en que la homosexualidad era considerada un delito.

Este papel fue muy importante para Carol, quien despegó su carrera convirtiéndose en un ícono representativo de la comunidad LGBTIQ+ de la televisión española. Rovira también tiene una larga trayectoria en teatro en su país natal y en 2022 trabajó como coach de interpretación en el programa musical Euforia (TV3).