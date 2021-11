Fuertes rumores de romance entre dos participantes de MasterChef: "Se encuentran en los camarines"

Filtran que dos participantes de MasterChef Celebrity 3 estarían comenzando un vínculo amoroso.

MasterChef Celebrity 3, reality show de cocina protagonizado por famosos de la farándula argentina, es uno de los programas que más rating genera en Telefe actualmente y siempre genera noticias y rumores sobre los famosos que participan. Ahora, los murmullos sobre una pareja formada en el reality son cada vez más fuertes.

Ahora, surgieron rumores de un posible romance entre dos participantes del certamen de cocina, actualmente integrado por 13 concursantes en total, desde la eliminación de Gastón Soffritti el domingo pasado. A pesar de que lo ocultan frente a las cámaras, una fuente cercana a ellos aseguró haberlos visto pasar demasiado tiempo juntos en los camarines.

Se trata de Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton, que según se filtró, están pegados todo el tiempo en el detrás de escena cuando nadie los ve. Así lo revelaron en el programa Mañanísima, en el que Pampito soltó la primicia.

“Ellos están todo el tiempo juntos fuera de cámara. En cámara no se muestran juntos. Se encuentran mucho en los camarines. Están muy franela, todo el tiempo”, contó el periodista. Hasta el momento, ni Charlotte, ni Joaquín ni sus colegas de MasterChef salieron a dar declaraciones al respecto.

El historial romántico de Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton

Por lo que se sabe del historial romántico de Caniggia, estuvo en una relación durante bastante tiempo con Roberto Storino Landi, un empresario automotriz de 36 años. Después de haber convividos juntos, decidieron vivir en hogares separados porque su relación se había debilitado mucho con la convivencia.

“Yo creo que la convivencia mata todo. Termina siendo como un hermano. Si vivís todo el día con tu pareja, no sé. Yo no me imagino casada y con hijos a los 30 años. Dos o tres años más y después ya está”, había contado Charlotte en ShowMatch en junio de este año. Meses más tarde, decidieron terminar definitivamente.

En cuanto al músico, la última persona con quien se supo que tuvo una relación fue con Celeste Cid en 2009. En aquella época, ambos estaban pasando por problemas de adicciones y el escándalo llegó a su punto más alto cuando Paparazzi los fotografió caminando por la calle, justo cuando salían de ser internados en una clínica.

Joaquín Levinton y Celeste Cid en la portada de Paparazzi, en el año 2009.

Según contó la actriz más adelante, su problema con las sustancias empeoró después de su relación con Joaquín. En agosto de este año, el cantante fue al programa PH, Podemos Hablar y conversó sobre este tema y aseguró que los problemas de Celeste ya venían desde antes, pero que los medios habían tergiversado todo con aquella portada.

“No tengo nada que ver con lo que le pasa. No fui un iniciador, en ese río ya había corrido mucha agua. Yo fui una balsa que pasó. No sé cuánto duró la relación, pero parecieron cien años. Yo iba caminando normal, pero claro, te sacan 40 fotos. Y me acuerdo cuando me vestí, dije: 'Me voy a poner estos pantalones blancos, estas zapatillas, este pulóver que está buenísimo'. Y me hago un chequeo rutinario. Al día siguiente salgo en la tapa. Pero la con... de tu madre. No me dejaban en paz”, recordó.