Fuerte revelación de Nico Vázquez sobre su intimidad con Gime Accardi

El actor Nicolás Vázquez abrió su corazón y sorprendió a Fernando Dente al revelarle un aspecto desconocido de su intimidad con Gimena Accardi, su pareja desde hace 15 años.

Nicolás Vázquez es muy unido a su pareja, la actriz Gimena Accardi, y los dos se muestran muy compañeros en las redes sociales, donde publican con regularidad postales familiares. En las últimas horas, el actor de Tootsie -la obra teatral basada en la película norteamericana protagonizada por Dustin Hoffman- abrió su corazón para contar lo que significa su novia en su vida y reveló un desconocido aspecto de la intimidad en la pareja.

Invitado a Noche al Dente (América TV), Vázquez conversó con el conductor Fernando Dente y cuando este preguntó por la vida sexual con su pareja, la actriz Gimena Accardi, el actor declaró: “Ahora estoy más apagado porque con ocho funciones la libido se baja un poquito. Pero sí, soy muy sexual, lo reconozco. Y ella también, va para adelante".

Luego explicó qué significa para él Gimena Accardi y señaló: “Es mi equilibrio, es el amor. Nos complementamos. Siento que cuando estamos juntos... cuando la tengo cerca, soy mejor. Me siento completo, me siento bien. Nos elegimos”.

“Dentro de poco vamos a cumplir 16 años juntos, que es un montón. Nos han pasado cosas muy fuertes y muy hermosas, otras no tan hermosas. Eso siempre nos unió y no es poca cosa. Todos los días le encuentro algo nuevo a la relación, al amor. Es difícil que yo pueda identificarla de una sola forma. Vos me preguntas qué es el amor, y es Gime”, cerró, muy emocionado.

La famosa a la que dejó Nico Vázquez para salir con Gimena Accardi

Luego de protagonizar la tira Calientes (El Trece) en conjunto en el año 2000, Vázquez oficializó su romance con Mercedes Funes. Tras seis años de noviazgo y algunos de convivencia, la pareja decidió casarse. Sin embargo, el matrimonio duró tan solo un año y para el 2007 anunciaron su polémica separación.

Tan solo cuatro meses después de haberse casado, el actor se fue a vivir solo y un tiempo después empezaron a filtrarse fotos de él junto a Gimena Accardi, con quien se dijo que le fue infiel a Funes. "Nicolás y yo no tenemos ningún vínculo en el presente, pero tenemos cariño por lo vivido, incluso por las cosas que no estuvieron buenas o las que hubiera preferido de otro modo. Uno tiene que avanzar y seguir adelante", aseguró Mercedes en aquel entonces y así confirmó el divorcio.

"Para mí que se termine el amor romántico no implica que se termine el cariño. Creo que el cariño con esa persona se lo puede conservar toda la vida", confesó Funes en una entrevista que brindó hace unos meses atrás. Sin embargo, admitió que actualmente no tiene ningún tipo de vínculo con el actor.