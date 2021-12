Fuerte frase de Beto Casella sobre Wanda Nara como madre: "Cambia la cara"

El conductor de televisión mostró su costado más frívolo en medio de juna emisión de Bendita.

Beto Casella apuntó contra Wanda Nara por la cantidad de filtros que la celebridad de televisión utilizaría en las fotos que comparte en sus redes sociales. El conductor de Bendita habló sin tapujos sobre los reumores que corren acerca del uso que la hermana mayor de Zaira Nara le da a los efectos de edición de imágenes.

"Acusan a Wanda de exagerar con los filtros y el Photoshop. Amén de los retoques que ella misma se practicó, que están bastante bien", expresó Casella, a modo sarcástico, en medio de un debate sobre las acciones de la esposa de Mauro Icardi en sus redes sociales.

El periodista continuó con su descargo y enunció una duda sobre la fisionomía de la modelo: "¿Es verdad que se cambia la cara por cada hijo? No sé. Lo escuché. No está mal". Acto seguido, las panelistas opinaron que Nara utiliza un filtro distinto después del nacimiento de cada niño.

Beto Casella sobre la salida de Evelyn Von Brocke de Intrusos

Tras la renuncia de Evelyn Von Brocke a Intrusos, Beto Casella opinó sobre le tema en un móvil de LAM y fue contundente en su descargo: "Hay formas de maltrato por omisión. Vos no querés maltratar, pero hay cosas que un conductor tiene que estar con las antenas paradas para que todos estén conformes y felices donde están laburando. Hay que ir repartiendo un poco la participación. Si yo pesco que por ahí (Alejandra) Maglietti no habló mucho me voy a ir para su lado".

"Yo te puedo hablar de nuestra experiencia. Con nosotros laburó re bien y eso que le tocó en el peor momento de su vida (fue justo cuando se estaba separando de Doman). Estaba sensible", siguió el conductor, en alusión al tiempo que VonBrocke formó parte del staff de Bendita. Y agregó: "Ya le habíamos encontrado un personaje con el que se sentía cómoda, la sobrevalorábamos porque entrevistó a Merkel, aunque nunca estuvo comprobado y a ella le gustaba ese personaje".

Casella remató su discurso con un análisis sobre el rol de Edith Hermida en su programa: "Por lo general no establezco una relación conductor-panelista. Somos todos compañeros. A Evelyn le encanta que la ponchen. Con Edith tenían una grieta de clase. ‘Yo soy de San Isidro y vos sos de La Matanza. Yo me llevo bien con vos, sos simpática pero para mi sos parda’. Evelyn es brava ¡¿eh? No es Heidi. Con este quilombo está reclamando espacio, tiene una autoestima allá arriba y esa autoestima a veces la puede hacer confundir".