Fuerte enojo de Florencia Peña tras un grave problema en sus redes sociales: "No es joda"

La celebridad se quejó en su programa de televisión tras un inconveniente que tuvo en su cuenta de Instagram. Flor Peña se expresó sobre la doble moral de muchas personas.

Florencia Peña se expresó en su nuevo programa de televisión, La Puta Ama, sobre la suspensión que sufrió en su cuenta de Instagram. La conductora se refirió a la doble moral de muchas personas, que denuncian publicaciones donde se ve a gente con poca ropa pero no a posteos que incitan al odio y la violencia.

"Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página", reza la cuenta de Flor Peña cuando se intenta entrar. "Solamente a una puta ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores. Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida! No me aparecen ni... Lo único que me aparece es ‘linda, libre y loca’", continuó.

La celebridad aseguró que si ella hubiese incitado a la violencia animal, su cuenta no hubiera sido suspendida. "Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad", agregó la actriz que se animó a la conducción de un late night en América TV tras el éxito de Los Mammones el año pasado. "Ya fui denunciada por incitar a la felación, por haber dicho ‘mamamela’ en el programa. Y les quiero aclarar que lo vamos a seguir diciendo, por si quieren seguir haciendo denuncias. Y ahora me cierran el Instagram", sumó.

La estrella de Casados con Hijos se mostró sorprendido por la paquetería de mucha gente y dejó en claro que había pensado que el país estaba más deconstruido en ese sentido. "Yo ya venía con abstinencia de incitar a felar y ahora estoy con abstinencia de subir fotos en culo", añadió apelando al humor. Y concluyó: "Quiero saber algo: ¿Soy el único culo de Instagram? ¿Soy las únicas tetas del Instagram? Chicos, vamos. De verdad. De lo mal que estoy me pasé todo el fin de semana dándole duro, duro, duro a las harinas. A lo otro también, pero no equiparó. Las harinas pudieron más".

La respuesta de Flor Peña a Jorge Lanata tras las críticas a su programa

"Está tan preocupado por mí... A mí me encanta la gente que se preocupa por mí. Él me adora de años de relación que tenemos. Ha dicho cosas muy lindas de mías. La última, que era una rata. Aquí estamos en su casa de campo, porque él tiene muchas casas", expresó la madre de Tomás, Juan y Felipe tras los comentarios negativos que Lanata había lanzado sobre su nueva apuesta televisiva.