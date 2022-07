Fuerte descargo de Julieta Prandi sobre su ex pai umbanda: "Lo padecí"

La modelo dio a conocer las situaciones que vivió como producto de la religión y las ocurrencias macabras de su ex, Claudio Contardi. Julieta Prandi contó que encontró animales muertos en su casa.

Julieta Prandi dio a conocer que su exesposo, Claudio Contardi, es pai umbanda, por lo que tuvo que atravesar situaciones muy difíciles. La conductora de televisión y modelo relató las insólitas actitudes del padre de sus hijos hacia ella.

"Lo padecí mucho tiempo. Constantemente lo padezco y recibo este tipo de cosas, aún hoy", comenzó su descargo Prandi en el ciclo de TV donde cumple el rol de conductora, Es Por Ahí. La exmiembro de Poné a Francella contó que se enteró que su ex era pai mucho después de haberlo conocido.

"Las personas que se dedican a esto cobran poder de tu miedo, se alimentan de tu miedo. Primero tienen gente a su cargo y por supuesto que van amenazándote con lo que puede hacer. He visto muchísimas cosas. Se usan muchos animales para hacer trabajos", continuó la celebridad. El periodista Gustavo Gravia le consultó si había visto animales desechos en su casa como parte de esos planes y ella respondió de manera afirmativa.

Prandi contó que la postergación de su huída de la casa en la que vivía con Contardi en parte tuvo que ver con eso. "Por tantas amenazasa relacionadas a eso", soltó. Julieta contó que se pueden pedir cosas buenas en esa religión, aunque aseguró que por lo general invocan a las santidades para que concreten situaciones negativas para otras personas.

El enojo de Julieta Prandi con el juzgado que trata su causa

"Uno dice: 'ya esto es demasiado extraño'. Es evidente que este juzgado no tiene ganas de hacer lo que tiene que hacer. Estoy desde marzo. Es la tercera vez que me cambian el juzgado", enunció Julieta Prandi sobre su denuncia a Contardi por estafa y violencia de género. Y agregó: "Estábamos en el juzgado 5, con una jueza que estaba empezando mover los expedientes, que es lo primero que tenía que hacer una jueza. Misteriosamente me vuelven a sortear, caigo en el 2. Estoy desde marzo ahí y no se tomó ninguna medida".

La modelo se pronunció en su cuenta de Twitter, harta de los manejos de la Justicia Argentina. "Una cosa de locos. Yo lo denuncié, presenté un escrito en el juzgado para saber con qué derecho se le ocurrió a este hombre hacer de paloma mensajera para desestabilizar a los chicos. Y no tuve respuesta todavía", cerró.