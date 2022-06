Fuerte derrape de Yanina Latorre en vivo: "Soy machista, es mi pensamiento"

Yanina Latorre soltó una inesperada confesión en vivo en LAM mientras discutía con Estefanía Berardi.

Yanina Latorre protagonizó una fuerte pelea en vivo con su compañera de LAM (América TV), Estefanía Berardi, en medio de un debate sobre la maternidad. Durante toda la discusión, en la que predominaron los gritos, la esposa de Diego Latorre soltó una frase letal: "Soy machista".

Todo comenzó cuando en LAM empezaron a discutir sobre la demanda que Camila Homs le hizo a Rodrigo de Paul con respecto a la manutención de sus dos hijos en común. A raíz de esto, Latorre defendió al futbolista pero aprovechó la situación para meter a "La China" Suárez en el debate y criticarla por su rol de madre. Berardi le señaló que estaba haciendo una diferencia con la actriz por el simple hecho de ser mujer y la pelea escaló todavía más.

"Yanina, recién nombraste a 'La China' y la re criticaste porque se fue con el novio quince días de vacaciones, pero con De Paul está todo bien", le señaló Estefanía. "Yo lo que digo es que nunca está y es la mamá", le respondió Latorre, y Ángel de Brito la interrumpió para decirle que es imposible saber eso y que además "La China" es quien se hace cargo de sus hijos la mayoría del tiempo.

“Dijiste que 'La China' no los cuida o no sé qué y en realidad no lo sabemos", le explicó Berardi, y Latorre exclamó furiosa: “Yo tengo otro pensamiento, soy machista. Yo pienso que la madre tiene que estar con los hijos. Es mi forma de pensar. Si te va, entendela. Vos tenés ganas de pelear conmigo, nena. Peleamos cuando termine el programa. ¡Qué pesada que es, por favor! Tiene una obsesión conmigo”.

A pesar de que De Brito tuvo varias peleas con Suárez, destacó que la actriz "cría a sus hijos mientras Benjamín Vicuña viaja por todo el mundo trabajando y nadie le dice nada". "Lo mismo pasaba con 'Pampita' y Vicuña. Vicuña viajaba y 'Pampita' eligió acompañarlo a todos lados hasta que se divorciaron. Benjamín contó hace poco que vive acá porque las dos madres de sus hijos viven acá", cerró el conductor.

La furia de "La China" Suárez por las críticas sobre su rol como madre

Recientemente, "La China" fue criticada por varias personas de los medios y por usuarios de las redes sociales por salir de fiesta y hacer su vida en lugar de ocuparse de sus hijos las 24 horas. Es por esto que publicó un tweet apuntando directamente contra Vicuña, padre de dos de sus hijos.

"Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) . Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más", sentenció la exestrella de Casi Ángeles.