Fuerte denuncia de una periodista a Roberto Funes Ugarte: "Me amenazó"

El conductor de televisión fue expuesto con una captura de pantalla de un chat subido de tono. Una periodista denunció a Roberto Funes Ugarte por amenazas.

La periodista Milagros Amondoray hizo una fuerte denuncia pública a Robertito Funes Ugarte por un fuerte mensaje que éste le envió por privado. La comunicadora hizo una crítica sobre la falta de química que notó entre el periodista y Wanda Nara en la conducción de Gran Hermano y Funes Ugarte le dijo de todo.

"Después de escribir un artículo de opinión totalmente inofensivo sobre Gran Hermano en el que dije que no sentía química entre Wanda Nara y Roberto Funes Ugarte (una apreciación sobre lo que vi) el periodista en cuestión me amenazó por Instagram y me escribió todo esto", escribió Amondray en el pie de foto de una captura de pantalla del mensaje que Robertito le escribió por Instagram.

"Estimada, la que no tiene química sos vos con vos misma. Desubicada, malintencionada y misógina. Creés que con tu artículo horrendo sos canchera y filosa, y encima te la das de crítica de cine y blá", se puede leer en la imagen que la periodista compartió en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Vivís en el ayer y en el pasado haciendo comparaciones mala leche. Fuiste maleducada y descalificadora. Querida yo vengo de la gráfica y sé distinguir entre una buena y mala pluma, la tuya es amateur. Te crees Pablo Mascareno y no le llegás ni al talón. Ya te cruzaré en algún momento a ver si sos tan cocorita para decírmelo en la cara. Como buena periodista tendrías que haber llamado antes y preguntar al respecto".

La crítica de Milagros Amondaray a Robertito Funes Ugarte y Wanda Nara

"Una dupla de acompañantes de los participantes hacia la casa conformada por Wanda Nara y Roberto Funes Ugarte. Ese rol había sido cumplido en otras ediciones por el carismático Mariano Peluffo, cuya mera presencia y timing para los intercambios con los jugadores de Gran Hermano era suficiente. Menos fue más", comienza la crítica que la periodista hizo en su nota publicada en Infobae. Y sigue: "Nara y Funes Ugarte hicieron su participación de manera forzada, no se sentía armonía entre ellos, como el último plano de Wanda captada por la cámara lo dejó entrever".