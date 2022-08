Fuerte denuncia de Nazarena Vélez contra una panelista de LAM: "Conchuda"

Nazarena Vélez cruzá a una integrante del panel de LAM, por América TV. El fuerte cruce que terminó a puro insulto.

Nazarena Vélez y Ximena Capristo protagonizaron una fuerte pelea en vivo en LAM (América TV) recordando sus viejas épocas trabajando juntas en la industria del modelaje. Rápidamente, lo que comenzó como un intercambio de perspectivas se transformó en un clima de tensión con fuertes insultos de por medio.

Todo se produjo cuando el resto de los panelistas les preguntaron si eran ciertos los rumores de que se llevaban mal cuando trabajan juntas. Ximena aseguró que no odiaba a Nazarena, pero la modelo no le creyó y le recordó: "A mí me odiabas. Dijiste que te bajé de unos desfiles”.

“Es verdad. Nos echaron a Eliana Guercio y a mí porque Nazarena nos bajó. Yo me acuerdo. Me hacías la vida imposible, puede ser yo haya dicho 'con vos no quiero trabajar'", confesó Capristo. Y todo explotó cuando Vélez le respondió: "Vos fuiste medio conchuda. Yo tengo una acá que no te la perdoné en la vida".

En su defensa, Ximena le dijo que su error fue no haberle dicho de frente lo que le molestaba y expuso su perspectiva sobre la situación. "Lo que pasó ese día fue que un sábado desfilamos en un lugar. Nazarena era nueva para desfilar en los boliches, pero estaba en la cresta de la ola, divina, haciendo tapa de revistas, entonces la ponían en los desfiles. Pero como le gustaba tanto la prensa, como a Wanda (Nara), el lunes se sentaba en Intrusos y decía: ‘Bueno, me pasa esto. Ximena y Eliana me robaron la bombacha para ir a desfilar'", apuntó Ximena.

La pelea escaló y Nazarena le contestó, tajante: "Negrita hermosa, a vos te gusta más la prensa tanto como a mí. La diferencia es que a mí me llamaban a todos los programas y tal vez a vos no tanto. No te hagas la de perfil bajo, vamos a contarlo bien". Además, le destacó que nunca hizo echar a nadie de su trabajo. "Si te echaron fue porque tenía el poder yo, porque habré dicho ‘no quiero trabajar con ella’, y eligieron entre vos y yo. Si te dejé sin trabajo, seguro me jodiste. Yo nunca miento”, cerró la modelo.

El enojo de Nazarena Vélez con Ximena Capristo por haber insultado a su hija

Nazarena también aprovechó la situación para recordarle a Ximena lo que había hecho con su hija, Barbie Vélez, a quien llamó "gatita" cuando era apenas una adolescente. Todo ocurrió cuando Ximena citó en Twitter la pregunta de una seguidora, que le puso "¿no tenés miedo que Gustavo esté con tantos gatos y con la gatita más chiquita?’", en referencia a Barbie, quien ese momento estaba actuando en el teatro con su esposo, Gustavo Conti.

“Estaban hablando de Barbie, con 17 años. Ella lo retuitea y dice ‘no tengo ningún miedo ja, ja’. Lo agarro a Gustavo y le digo ‘tu mujer es una imbécil, porque me putee a mí todo bien, pero que putee a la nena... No te diste cuenta que estabas insultado a una nena de 16 años", cerró Vélez.