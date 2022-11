Fuerte denuncia de Julieta Poggio contra los hombres de Gran Hermano: "Es asqueroso"

Julieta Poggio notó una injusticia en la casa de Gran Hermano y explotó contra sus compañeros.

Julieta Poggio notó un escatológico detalle en uno de los baños de la casa de Gran Hermano (Telefe). Como inmediatamente supo que el culpable había sido un hombre, lo expuso frente a todos sus compañeros.

El primer día que Julieta entró a la casa, les advirtió a sus compañeros que no le gustaba limpiar. Ahora que lleva un mes de convivencia, la joven de 20 años puso manos a la obra y limpió todos los baños con Daniela, pero horas después, notó que un hombre lo había llenado de pelos.

"¡Se afeitaron y dejan todos los pelos así, cuando hoy lo limpiamos! No es así, lo voy a decir yo", se quejó Julieta. "¿Qué es este pedazo de jabón acá? Me da bronca, dejan todos los pelos así", se lamentó una vez más. Cuando Julieta y Daniela entraron a la habitación de los hombres para retarlos, no pudieron creer el mal olor que había.

"Ay, huele muy feo boluda. Es asqueroso, es olor a baño, literal", le dijo Julieta a su compañera. Una vez que los encontraron en el patio, Daniela les preguntó: "¿Algún hombre se afeitó hoy o saben quién fue? Hoy limpiamos absolutamente todo con Julieta y hay un montón de pelos de barba en el mármol blanco".

Walter "Alfa" reconoció su error y admitió que el se había afeitado en el baño. "Entonces serán míos, ahora voy y los saco. ¿Son pelos blancos o negros?", preguntó. "Son pelos de barba, y es un asco porque hoy estaba todo limpio y ahora está lleno de pelos", le respondió Julieta con mal humor. "Ahora los saco", prometió "Alfa". "Está muy histérica", comentó Coti.

Julieta Poggio mandó al frente a Marcos por su olor corporal

Recientemente, Julieta se quejó con todas sus compañeras del olor corporal de Marcos. Todo comenzó cuando María Laura, también conocida como "La Cata", comentó que algunos varones de la casa "tienen olor a chivo". "¿Algunos? ¿Te doy nombres? Te descomponen, te tumban", sumó Romina, y se atrevió a dar nombres: Marcos y Agustín.

"Boluda, estaba al lado de él y no podía más. ¿O no Romi que te dije lo de Marcos?", le contestó Julieta. "¿El Primo? Pobre..., le voy a regalar una caja de desodorante", respondió la exdiputada. "Qué feo tener olor a chivo...", concluyó la modelo. Miles de fanáticos del programa comentaron el tema en las redes sociales. "Yo creo que Juli le dijo a las chicas que Marcos tenía olor a chivo para que nadie se le acerque a él", bromeó una usuaria, mientras otro escribió: "Se me pudrió la fantasía, Marcos tiene olor a chivo. No todo podía ser perfecto, hermanas".