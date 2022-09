Fuerte denuncia de Darío Barassi en El Trece: "Drogadictos"

Darío Barassi hizo una fuerte acusación en 100 argentinos dicen y causó revuelo en la TV argentina. El tenso momento que vivió el conductor por la pantalla de El Trece.

Darío Barassi protagonizó una situación muy incómoda en El Trece. Durante la emisión del pasado miércoles 7 de septiembre, el carismático conductor de 100 argentinos dicen hizo una fuerte denuncia en plena transmisión y generó un momento muy tenso.

Todo sucedió a raíz de una pregunta que Barassi le hizo a los participantes en una de las consignas. "¿A qué o a quién nos referimos cuando decimos 'un verde'?", consultó. "Al dólar", respondió una mujer, de manera acertada. Luego, el animador le cedió la palabra a una integrante de la familia Meis: "Yesi, Es un 'viejo baboso', es 'el dólar' y no es 'el mate'. ¿Qué o quién es un verde?".

Tras un breve silencio, la concursante arriesgó: "Pará, ¿un porrito? Ja". El conductor reaccionó y lanzó: "¿Qué? No, chicos, no...". "Como el mate no era..., lo dije bajito igual", se excusó la participante. Al mismo tiempo, el conductor le pidió a la producción de El Trece que se haga cargo por lo acontecido: "Podríamos haber preguntado cualquier otro color, nosotros también...".

"¿Otra cosa verde?", le consultó Yésica. Y Barassi disparó: "Otra cosa verde hay miles, reina. No estamos para que a las 7.40 de la tarde digas 'un porro' en televisión. Después Barassi hace apologías de las drogas". "Y sí, ¡si vienen drogadictos a jugar! ¡Vienen drogadictos a jugar al programa!", concluyó el animador, quien se mostró indignado.

Finalmente, la concursante le echó la culpa a su compañero de equipo por cantarle la respuesta. "Me lo dijo Rodri, me lo pasó Rodri", expresó, entre risas.

El doloroso adiós de Darío Barassi a El Trece

"Yo hoy soy esto. Estoy muy cansado", expresó el animador sanjuanino al comienzo del ciclo de entretenimiento. En tanto, se refirió a la disputa por la lucha que hay en la TV: "Empecé a bajar el rating. ¿Sabés qué pasa?". Y advirtió: "Yo me voy a despedir en diciembre, entonces no puedo llegar con un rating muy alto en diciembre".

"¿Qué? ¿No vamos a estar todos los días más juntos?", le preguntó Luli, una de las productoras del programa. "Ni en pedo. No nos vemos más, chicos. No veo más a nadie", le aseguró el presentador de 38 años, quien optó por no dar muchas más precisiones al respecto. Y resaltó: "Voy a eliminar contactos".

Pese a que Barassi no quiso hacer más menciones sobre su salida de El Trece, lo cierto es que hace unos días Ángel de Brito explicó el motivo por el que el conductor se va del canal en el que Adrián Suar se destaca como gerente de programación. Según indicó en una historia de Instagram, el animador dejará de trabajar en 100 argentinos dicen "para hacer ficciones", ámbito en el que se destaca como actor.