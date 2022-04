Fuerte declaración de Edith Hermida sobre Viviana Canosa: "No coincido"

Edith Hermida habló de su percepción sobre Viviana Canosa y la forma en la que se desempeña en televisión.

Edith Hermida habló sobre el rol que ocupa Viviana Canosa en la televisión y fue determinante. En medio de un debate que se formó en el programa de El Nueve, Edith tomó la posta y analizó el lugar que ocupa la conductora en la pantalla chica y la forma específica que tiene de llevar a cabo sus programas.

En una de las emisiones de Bendita TV, Edith Hermida habló sobre la conducción de la periodista en Viviana con Vos y de la reciente crítica que realizó hacia el cantante Wos, debido a un video que hizo viral. "Yo no coincido prácticamente en nada, sobre todo con lo que dijo", comenzó su análisis la panelista del programa de El Nueve.

"Con Wos se equivocó, yo amo, soy muy fan. Sin embargo, sí concuerdo con otras cosas. Con Wos no porque es un artista que no tiene nada que ver, es apolítico y canta sobre un montón de cosas. ¡Que no se meta con uno de los artistas argentinos que más se está destacando", continuó Hermida haciendo referencia a los dichos de Canosa sobre el video viral de Wos, en donde fue consultado por política por un fan y decidió ignorar la pregunta.

Sin embargo, más allá de la determinación sobre el accionar de Viviana Canosa con el joven cantante de diversos géneros urbanos, Edith admitió que siente "gran admiración" por el trabajo de la conductora al aire de A24. "Para mi Canosa está pasando un gran momento como conductora, debería estar nominada cuando se haga el Martín Fierro de cable porque es una de las conductoras que más se ha destacado", aseguró.

"No coincido con nada pero ella es magnética. Ella se merece el Martín Fierro. Soy Canosista. Me encanta", sentenció la panelista sobre el rol que ocupa la conductora en la pantalla chica y, específicamente, en su programa Viviana Con Vos.

"La Negra" Vernaci imitó a Viviana Canosa

Durante la emisión de La Negra Pop, su programa de radio, "La Negra" Vernaci apeló a sus habilidades para imitar voces e hizo un breve sketch en donde se puso en el rol de Canosa. "Sacame la música. Take it out. Remove the music. Hablar en inglés me hace bien, me limpia un poco de este bendito país que todos los días te tira para abajo. ¡Poneme la música!", empezó la locutora con su característica cuota de humor.

"Me voy a abrir un poquito el escote, un poco más, más. Estoy agotada, estoy por claudicar. Drogados. Sí, ponchame la cara cuando digo la 'o' que pongo cara de chupavergas. Dro-ga-dos. Así te quieren a vos, a vos, a vos también, pendeja feminista. Drogados los quieren. Aparte te quieren en Tecnópolis saltando como un mono drogado escuchando L-Gante", continuó Vernaci.

Por último, "La Negra" cerró el tema de forma contundente. "Ponchame las tetas y sacame la música. Mirame las tetas, hoy están más argentinas que nunca. Esta es Argen y esta es Tina, y esta en el medio es la grieta que inventaron ellos. Si no, señores, esto sería una sola teta sin grieta y sin drogas. Qué país que tendríamos", sentenció.