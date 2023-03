Fuerte advertencia de Gran Hermano a un participante: podría ser expulsado

La producción decidió advertir a uno de los competidores que rompió una de las reglas básicas del programa.

A tan solo unas semanas de la final de Gran Hermano, hay algunos participantes que siguen infringiendo las normas del programa. Precisamente, este jueves 2 de marzo, la producción tuvo que intervenir dentro de la casa para advertir a un participante sobre la serie de infracciones y lo amenazó con expulsarlo de la casa.

A minutos de conocerse la definición de Marcos, el líder de la semana que debería salvar a una de las nominadas de la placa, la voz de Gran Hermano intervino en la charla de los participantes para advertirle a Rodolfo, el papá de Nacho. El peluquero tuvo una serie de comentarios hacia su hijo y otros participantes en donde brindó información del exterior, una situación totalmente prohibida en el programa.

"Como todos saben he recibido en mi casa a la familia de los jugadores, no solo para que participen en la elección del líder de esta semana, sino también para que brinden apoyo y contención", empezó por decir la voz del dueño de casa. Luego, continuó: "Dicho apoyo no admite la información del afuera o algún tipo de consejo o advertencia con respecto a la estrategia a emplear por los participantes. Les recuerdo que está prohibido interferir en el juego".

Luego, Gran Hermano apuntó directamente contra Rodolfo y lo expuso delante de todos los participantes. "Sin embargo, Rodolfo, en una charla registrada esta mañana con algunos de los integrantes de la casa, te he visto infringir esta norma". Por último sentenció contundente: "Esto es solo una advertencia, espero que esta conducta no vuelva a repetirse, de lo contrario, tomaré medidas más severas como sanciones o expulsiones".

Y aunque si bien Rodolfo ya tiene fecha para el día domingo para abandonar la casa definitivamente, si vuelve a infringir las normas la producción podría tomar cartas en el asunto contra Nacho. Por este motivo, deberá tener especial cuidado.

Adiós a una regla crucial en la final de Gran Hermano: cambio radical en Telefe

Tras más de cuatro meses de encierro en la casa de Gran Hermano, se conoció una noticia que modifica por completo el desenlace del programa. En las últimas horas, una panelista del reality reconoció que la producción de Telefe hizo un cambio radical de cara a la final.

Mientras ya trascendió la posible fecha de estreno de la nueva temporada de GH 2023, Marisa Brel visitó los estudios de América TV para charlar con Ángel de Brito en LAM, exitoso ciclo de chimentos y farándula. En dicho marco, el conductor lanzó: "Hoy me contaron que la final va a ser distinta este año, están ahí viendo las fechas".

En tanto, De Brito sostuvo que la final de Gran Hermano "ya no va a ser de cuatro finalistas", tal y como sucedió en otras ediciones. Y agregó: "Estuvimos especulando qué cuatro llegan porque siempre eran cuatro puestos. Este año van a ser de tres".

Brel, que además manifestó su favoritismo por Nacho Castañares, intervino y agregó más información sobre el tema: "Bueno, no. Otros años también eran cuatro la última semana, a los dos días sacaban al cuarto y quedaban tres en las últimas ediciones".

Por otra parte, la panelista que integra el programa de debate de GH junto a Sol Pérez, Ceferino Reato, Laura Ubfal y Gastón Trezeguet, entre otros y otras, resaltó que todavía "quedan muchas sorpresas" para el final del reality con más rating de la TV argentina.