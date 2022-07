Fuerte acusación de Maite Peñoñori contra Andy Kusnetzoff: "Se atreve cada vez más"

Maite Peñoñori expuso a Andy Kusnetzoff con una fuerte acusación, en medio de su conflicto con Marina Calabró.

Maite Peñoñori se metió en la polémica entre Andy Kusnetzoff y Marina Calabró y apuntó de lleno contra el conductor. En su descargo, la panelista acusó a Kusnetzoff de ser irrespetuoso con sus entrevistados y de sobrepasar la línea del respeto para obtener primicias.

Los panelistas de Intrusos (América) estaban debatiendo sobre la pelea entre Calabró y el conductor de PH, Podemos Hablar, cuando de repente Maite soltó un palito directamente dirigido al periodista. "Hay periodistas o conductores a los que les molesta meterse en el barro", opinó Marcela Tauro.

"Y Andy lo que hace es buscar barro todo el tiempo. ¡Bucea! Dicen 'murió tal' y él pum, pregunta", señaló Peñoñori. Tauro no estuvo de acuerdo y opinó que si bien el periodista a veces hace eso, "no se siente cómodo" y "habilita a los invitados a que saquen los temas".

En este sentido, Marcela sostuvo que Andy no es de esos periodistas que hacen preguntas incómodas, sino que "habilita a los invitados a que saquen los temas". "Él no se atreve, te lo pregunta, pero no va al hueso", agregó la panelista. Sin embargo, Peñoñori se mantuvo firme con su perspectiva y cerró: "Para mí se atreve cada vez más, le está tomando el gustito. Aunque Andy lo deteste".

El descargo de Marina Calabró sobre Andy Kusnetzoff

Resulta que Sofía Jujuy Jiménez estuvo como invitada en PH, Podemos Hablar, y habló sobre su tripofobia. Se trata de un miedo irracional a los patrones con círculos muy pequeños que puede llevar a las personas a experimentar síntomas como náuseas, ansiedad, pánico, falta de aire, entre muchos otros. Kusnetzoff no se tomó en serio su fobia y la producción proyectó en la pantalla algunas fotos ilustrando estos círculos, generándole una gran incomodidad a Sofía.

"Son tan amorosos en la producción de ‘PH’ que, mientras ella hablaba de su tripofobia, le clavaron en el fondo, en los paneles led del fondo, todos circulitos de distintos tamaños, pegaditos ¡Pobrecita!", expresó Marina Calabró en Lanata sin Filtro (Radio Mitre). "La maldad, la malicia, la cosa ya indescriptible que se maneja en la producción de ‘PH’ no tiene nombre ¡Ellos no van a parar hasta que no haya un desmayado en pleno set de Kuarzo! Después dicen que Andy no es malo, que es un chico buenísimo, que no hace chimentos. ¡Qué caradura!", cerró Calabró.