Fuerte accidente de Catherine Fulop en MasterChef: "Me maté"

Catherine Fulop sufrió un duro accidente durante un rodaje del programa de MasterChef Celebrity 3, emitido por Telefe. Qué fue lo que le sucedió a la modelo y actriz.

En MasterChef Celebrity 3 se vivieron momentos de mucha tensión. En la gala del pasado miércoles, Catherine Fulop sufrió un fuerte accidente que causó preocupación entre la producción del programa emitido por Telefe. La modelo y actriz no pudo disimular el mal momento que vivió y exclamó: "Me maté".

Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, y causó sorpresa entre los televidentes. Los participantes debían trabajar en parejas para realizar unas tortas verticales y Fulop debió formar dupla con Luisa Albinoni. En medio de la preparación, ambas protagonizaron una discusión y la temperatura se elevó en el ambiente de las cocinas de MasterChef 3.

Catherine Fulop se cayó y tuvo un accidente en MasterChef Celebrity 3.

"Tú no lo separaste", le indicó la venezolana, a modo de reclamo. Luego, Albinoni le dijo: "Si yo no lo hice. Me lo trajiste vos, me dijiste que ya estaba". "¿Por qué lo tengo que hacer yo, carajo?". ¿Pongo o no pongo? ¿Pico o no pico? No entiendo", agregó la ex vedette. "¿Ves? Esto había que despegarlo, yo pensé que ya estaba despegado", reconoció Catherine. "No, ¡porque me mareás, Cathi!". "Ay, perdón, Luisita", culminó la madre de Oriana Sabatini "Cathi cambia de órdenes y cambia de manera constante, me arma un despelote...".

Tras el picante ida y vuelta, Fulop corrió hacia el horno para retirar un pionono que estaba en el horno. En dicha trayectoria, se tropezó y cayó fuerte al piso. El golpe de la venezolana causó conmoción entre los miembros de la producción y los televidentes. Sin embargo, logró levantarse rápidamente, aunque reaccionó: "Voy a buscar el pionono que está en el horno y me mato". "Me maté", agregó.

Internas en MasterChef 3: dos participantes se pelearon el programa

En una de las pruebas de la semana, y previo a la gala de eliminación del domingo, Mica le robó un tarro de orégano a Tomás. Sin pedirle permiso, la modelo y presentadora de TV se lo quitó y esto desató la furia del actor.

A modo de defensa, Mica Viciconte manifestó: "El orégano es como infaltable en la mesa y yo no lo tengo". Sin embargo, Fonzi no se lo tomó para nada bien y arremetió contra ella, aunque sin nombrarla: "Hay gente que suma seguidores y otros que sumamos detractores. Viste que hay límites, no los crucemos".

De todas formas, la pareja de Fabián Cubero concluyó: "Tomy no me quiere. Es un problema, no presta los condimentos". "Trabajar así es muy difícil". "¿Qué es muy difícil la prueba o yo?", concluyó Tomás, con un fulminante comentario contra su compañera de MasterChef 3.