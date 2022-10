Fue figura de ShowMatch, se alejó de la TV y ahora vive en una veterinaria

Una reconocida figura que brilló durante varios años en el programa de Marcelo Tinelli, se alejó de la pantalla chica y empezó una nueva vida en otro país.

Una famosa figura que brilló en ShowMatch volvió a aparecer públicamente y contó los detalles de su nueva vida. Alejado de la televisión nacional e instalado en Londres desde hace algunos meses, al artista se alejó de la profesión que lo hizo triunfar en el país e inició una nueva vida: trabaja a cambio de comida y vive dentro de una veterinaria.

Se trata de Jorgito Moliniers, el famoso bailarín paraguayo que formó parte de varias temporadas de Bailando Por Un Sueño. En diálogo con el ciclo radial Detrás de Escena, emitido por AM540, el artista contó cómo va su nueva vida en Londres, ciudad en la que está instalado desde hace tres meses. "Me vine totalmente solo y la decisión la tomé en 2007. ¡Imaginate el tiempo que llevo soñando con todo esto! Este viaje es una gran aventura", reveló.

"Mi vida siempre se ha basado en los desafíos: cuando dejé Paraguay para instalarme en la Argentina, lo hice con 400 pesos y vivía en un hotel familiar. Así fui progresando y realicé mi sueño en gran parte", continuó Jorgito Moliniers. Además aseguró que es una persona muy ambiciosa y que siempre anhela ir "por más sueños".

Marcelo Tinelli y Jorgito Moliniers.

En ese sentido Moliniers contó cómo hizo para ahorrar lo suficiente para instalarse en la capital inglesa. "Estoy feliz de estar acá y hacía tiempo quería hacerlo, pero era muy costoso. Vendí mi auto, toda mi ropa y hasta mis calzoncillos. El ser humano se va ajustando y entendés que no necesitás mucho para vivir", explicó. Además reveló que está haciendo varias actividades para poder subsistir con lo mínimo: "Doy clases en una academia y tomo clases gratis allí. A cambio, me dan víveres para comer. También estoy cuidando perros y gatos por las mañanas y las tardes".

"El dueño de una veterinaria me ofrece el lugar de quedarme a dormir a cambio de que cuide a los animales. Obvio que tengo mis ahorros y los voy súper dosificando para no quedarme sin nada", reveló. En este marco, Moliniers explicó que aprovecha el tiempo en Londres al máximo para aprender más técnicas de baile y profesionalizarse. "Estoy tomando clases de bachata con una de las mejores profesoras del mundo, que se llama Estefanía Lucero. También clases de tango con los Messi del tango. Hago audiciones y a la par disfruto de este viaje que es de sueño", contó.

Un amor a distancia con Hugo Ávila

Desde hace varios años que Jorgito Moliniers mantiene una relación amorosa con Hugo Ávila, el exjefe de coaches en ShowMatch. Sin embargo, el bailarín no dejó que su noviazgo sea un limitante para cumplir su sueño de vivir viajando, motivo por el que planteó su idea y recibió el apozo de su pareja.

"Hugo me dijo: ‘Te voy a extrañar y vamos a llorar un montón, pero no te voy a impedir vivir tus sueños’. Es un acto de amor enorme el que estamos viviendo los dos", confesó Moliniers en la misma entrevista radial. Por último, sentenció sobre su "sueño": "Como músico y bailarín, quiero explotar y vivir la experiencia a full. Me estoy conectando con productores, músicos, estudios de grabación. Estoy haciendo un montón de cosas y sueño con vivir mi costado musical, que nunca antes pude desarrollar del todo".